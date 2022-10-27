Künye
Kıbrıs 27
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
“TAAMMÜDEN KATİLLİK” Çiçek, Sare ve Tunç yeniden mahkemede
Çiçek, Sare ve Tunç yeniden...
21 kaçak cezaevine gönderildi
21 kaçak cezaevine gönderildi
Zorla adam kaçırdı... Mahkeme kararını açıkladı!
Zorla adam kaçırdı... Mahkeme kararını...
Patronuna kızdı ortalığı yakıp yıktı
Patronuna kızdı ortalığı yakıp yıktı
3 kişiyi olay yerinden uzaklaştırmak istedi
3 kişiyi olay yerinden uzaklaştırmak...
banner107
Flaş Haber
O isim görevden alındı!
Kapat

"Halktan ve halkın gündeminden koptular"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, temel gıda fiyatlarına yapılan son zamları eleştirdi, hükümete yüklendi.

27 Ekim 2022 Perşembe 13:28
224 Okunma
"Halktan ve halkın gündeminden koptular"



Erhürman'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle: 

15'li yumurta 39 TL'den 45 TL'ye, ekmek 8 TL'ye çıktı. Süt, tavuk, hellim, yoğurt... Fiyatlar durmuyor. Bunlar temel gıdalar!
Başta asgari ücretliler ve özel sektör çalışanları olmak üzere herkesin alım gücü her gün daha da düşüyor. Yetmiyor, eğitimde hademeler sendikalı oldular diye aylardır maaş alamıyor. Sağlıkta temizlik işçilerinin sosyal sigortaları aylardır yatmıyor!
Dar gelirlinin durumu bu! Hükumetten konuyla ilgili tek adım yok! Ama aynı "hükumet" reforma doymuyor! Devam edeceğiz diyor! Halktan kaynaklanan bir meşruluk olmayınca, halktan ve onun gündeminden bu kadar kopmuş olmak da sürpriz değil tabii!

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC Antalya’da tanıtımlarını sürdürüyor
KKTC Antalya’da tanıtımlarını sürdürüyor
18 Ay hapis yatacaklar!
18 Ay hapis yatacaklar!
Marketten ampül çaldılar!
Marketten ampül çaldılar!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim