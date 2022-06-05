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Halktan yana, devletten yana olanların bilgisine!

Hemşire ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen yazılı açıklama yaparak, "Pandemide 24(+12) yatağa kadar yoğun bakımı olan Acil Durum Hastanesinde nasıl olurda yoğun bakım ihtiyarcı karşılanamazsa hastalar bir başka hastaneye hatta özel hastaneye sevk edilerek devlete milyonlarca liralık faturalara neden olur" dedi.

05 Haziran 2022 Pazar 20:07
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Halktan yana, devletten yana olanların bilgisine!

Özgöçmen'in yazılı açıklaması şu şekilde:

HALKTAN YANA,DEVLETTEN YANA OLANLARIN BİLGİSİNE..

Üroloji servisinin daha etkili ve verimli çalışabilmesi için pandemi hastanesi olarak bilinen Acil Durum Hastanesine taşınması bakanlıkça uygun görülmüş ve taşınmıştır.
Yasal zemin gibi anestezi doktoru gibi bir takım eksiklikleri vardır.Tabi çalışılırsa bunlar aşılamayacak şeyler değil.Nitekim durumu sayın başbakanada aktararak hızlıca çözülmesine katkı koymak için ilettikte.
Bu yazdıklarıma daha sonra detaylı olarak değineceğim.
Gelelim konunun esasına;
Yeni taşınan üroloji servisinde bir hastamızın genel durumunda bozulma olduğu için yoğun bakım ihtiyarcı doğdu,bu ihtiyarç karşılanmak için Lefkoşada ne  Nalbantoğlunda ne de özel hastanelerde yer bulunamadı.Nitekim Mağusa Devlet Hastanesinde yer açılmasıyla hastamız mağusaya yoğun bakıma sevk edildi.
Detaylarına girmeden buraya kadar herşeyin yaşanması olasıdır.
Ancak.!
Pandemide 24(+12) yatağa kadar yoğun bakımı olan Acil Durum Hastanesinde nasıl olurda yoğun bakım ihtiyarcı karşılanamazda hastalar bir başka hastaneye hatta özel hastaneye sevk edilerek devlete milyonlarca liralık faturalara neden olur.!
Nasıl bir yönetim anlayışının sonucudur bu?
Amaç kime neye hizmet etmektir?
Bu konuda akıllarda soru işareti bırakmayacak şekilde kamuoyu vijdanını rahatlatacak bir açıklama yapılması zaruridir.
Halktan yana,devletten yana olanların bilgisine.!

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