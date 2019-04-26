Lefkoşa-Girne anayolunda önceki gün meydana gelen ve 24 yaşındaki Hilmi Çelebioğlu’nun yaşamını yitirdiği trafik kazasında ağır yaralanan 23 yaşındaki Sercan Hallaç’ın durumu iyiye gidiyor.



Sağlık durumu iyiye giden Hallaç’ın, yoğun bakımdan normal servise çıkarılması planlanıyor. Aynı kazada yaralanan 28 yaşındaki Yasin Er ve 29 yaşındaki Şahin Sevimli’nin de ortopedi servisinde tedavileri sürüyor.