Hamaset ve ganimet 10; öteki dersler sıfır!

Hava sıcak…

Tatildeyim…

Yani tatil derken, yanlış da anlaşılmasın, Yunan adaları falan değil; oralardan çok daha güzel olduğundan emin olduğum Lefke, Gaziveren, Yeşilırmak ve Doğancı dörtgeninde dinleniyorum…

-*-*-

Hani Güney Kıbrıs’a da geçsem, hemen üst başımda, Avusturya – İsviçre Alp’lerini kıskandıran muhteşem manzaralı köyler ve kesinlikle Avrupa havası da alacağım ama Covid sınırlamaları nedeniyle, git PCR yaptır, git şunu yap falan bana uymuyor!

-*-*-

Ayrıca ayıptır söylemesi, bir küçük şişe su, bir kola, bir da sandviçe 50 TL gibi bir para vermek, en ucuzundan bile olsa, bana koyuyor!

Uymuyor, koyuyor derken; Kuzey coğrafyada en azından beş gün de olsa sabah kalkıp tv programı yapmadan, belki ondan da önemlisi her sabah traş olmak zorunda kalmadan yaklaşık 10 gün geçirip, Pazartesi sabah Lefkoşa’ya geri döneceğim…

-*-*-

Haaa bu arada belirteyim özellikle Yeşilırmak’ta deniz kenarında “sıcak” hissedilmiyor…

Hafif sıcak mı aldın?

Cumburlop canım!

Atla denize!

Mis gibi!

-*-*-

Neyse…

Ülke sıcak da olsa çok güzel…

Ancak bu güzel ülkenin dünkü gazetelerinde başlıklar, siyasetin mutlak başarısızlığının yıl sonu karnesi gibi!

Lütfen birlikte bakalım ve 1974 sonrası tüm siyasetimize, tüm sorumlulara birlikte not verelim

-*-*-

Alın size bir başlık: Hastanede cihazlar bozuk, tetkikler ve tahliller yapılamıyor!

Sağlığımıza not verelim mi?

İlaç yok!

Hastane inşaatları garagözlük nedeniyle bitirilemedi!

Atıl duruyor!

Sıfır!

Sınıfta kaldık!

-*-*-

Güney’den elektrik aldık, yetmedi, kesintiye devam!

Elektrik mi?

Sekiz jeneratörden beşi arızalı!

Not vermeye gerek var mı?

Sıfır!

Havayı kirlettik, kalitesiz yakıt iddiaları korkunç ve ne yazık ki yıllardır insanları kanserden öldürdük!

Mümkün olsa “sıfır altında not versek”, uygundur yani!

-*-*-

Mimarlar Odası diyor ki, ithal projeler uygun değil…

Niyazi Kızılyürek, nüfus ve vatandaşlık konusunu Avrupa’ya taşıyor!

İthal projelere not verelim mi?

Sıfır!

Peki nüfus politikası?

Utançla beraber sıfır!

Sınıfta kaldınız!

-*-*-

Hiç olmayan, hiç olmamış dış politikadan bahsedeyim mi?

Adam kayırmadan?

Peki hısım akraba kayırmalarından?

Ahlaksız kredi dağıtımından?

Arsa peşkeşinden?

-*-*-

Hükümet darmadağın!

Çıkar ilişkileri ayyukta!

Kir, asit döksen temizlenmez boyutta!

Meclis mi?

Tatilde!

Otur canım sıfır!

Her ders sıfır!

Hep sıfır!

-*-*-

1974 sonrası her ders sıfır mı?

Değil elbette!

Yalan 10!

Hamaset 10!

Ganimet 10!

Gudubet 10!

Garabet 10!