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Hamide Yeşiladalı hayatını kaybetti

13 Kasım 2021 Cumartesi 09:48
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Hamide Yeşiladalı hayatını kaybetti
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Aslen Limasollu olup Alsancak'ta ikamet eden Hamide Yeşiladalı hayatını kaybetti.

Yeşiladalı'nın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Yeşiladalı'nın vefatıyle ilgili Alsancak Belediyesi'nden yapılan paylaşım şu şekilde:

Alsancak’ın sevilen isimlerinden biri olan ve aslen Limasol'lu olup Alsancak'ta ikamet eden Hamide Yeşiladalı hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi bugün (13.11.21) öğle namazından sonra Karaoğlanoğlu kabristanlığına defnedilecektir.Merhume'ye Allah’tan rahmet ve yaslı ailesine başsağlığı dileriz.Mekanı cennet olsun.

Son Güncelleme: 13.11.2021 10:54
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