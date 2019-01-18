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Hamile eşini dövdü

Zanlı Abdulhalim Öztürk tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı

18 Ocak 2019 Cuma 18:22
Hamile eşini dövdü

(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da 11 haftalık eşini hastahanede döven zanlı Abdulhalim Öztürk tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

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Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Kadına Şiddete Karşı Mücadele biriminde görevli polis memuru, zanlı Abdulhalim Öztürk’ün 18 Ocak tarihinde saat 10.00 raddelerinde umumi bir yer olan Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servis önlerinde eşi Sümeyye Öztürk ile aralarında çıkan sözlü tartışmaya müteakiben adı edilene sağ ayağı ile sol bacağına tekme atarak "sen benim karım değilsin, gözümden çıktın, siktir kardeşin bundan sonra seninle ilgilenecek" diyerek darp ettiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu söyleyerek ilk etapta 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti, üzerine söz alan zanlı karımla 6 yıldır böyle sorun yaşıyorum ailemi istemiyor ve beni dinlemiyor, sürekli kavga ediyoruz ayrılmakta istemiyor dedi. Zanlı ayrıca ben ona vurmadım sadece ittirdim dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Abdulhalim ÖztürkTutuklamaHamileHaberGündemKıbrıs
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