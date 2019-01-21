Hamile eşini döven koca tutuksuz yargılanacak

(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da 11 haftalık hamile eşini hastahanede döven zanlı Abdulhalim Öztürk dün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Kadına Şiddete Karşı Mücadele biriminde görevli polis memuru Kamuran Kale, zanlı Abdulhalim Öztürk’ün 18 Ocak tarihinde saat 10.00 raddelerinde umumi bir yer olan Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servis önlerinde eşi Sümeyye Öztürk ile aralarında çıkan sözlü tartışmaya müteakiben adı edilene sağ ayağı ile sol bacağına tekme atarak "sen benim karım değilsin, gözümden çıktın, siktir kardeşin bundan sonra seninle ilgilenecek" diyerek darp ettiğini söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının KKTC vatandaşı olduğunu söyleyerek mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının haftada bir gün ispat-ı vücutta bulunması, yurtdışına çıkışının yasaklanması ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.