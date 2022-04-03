Hamitköy'de korkutan olay! Soruşturma devam ediyor

Hamitköy’de yaşanan olay geçtiğimiz Çarşamba günü meydana geldi. 22 yaşındaki A.K.R., misafir olarak kaldığı evden 31 yaşındaki İ.A’ya ait lap topu çalarak 250 dolara Lefkoşa’da bir işyerine sattığı gerekçesiyle başına gelmedik kalmadı.

Polisten verilen bilgiye göre, olayı fark eden İ.A ile 43 yaşındaki S.I.O, 22 yaşındaki genci önce tekme ve yumrukla dövdü. Bu sırada S.I.O, dövdükleri genci sırtından bıçakladı. Daha sonra da gencin telefonunu zorla elinden aldı.

Bununla da kalmayan iki kişi, A.K.R’yi zorla bir araca bindirip, başka bir yere götürerek burada da dayak atmaya devam etti.

Olayın polisin bilgisine gelmesi sonucu 2 kişi tutuklandı.

Darp edilen gencin sırtından hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.