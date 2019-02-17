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Hamitköy'de uyuşturucu operasyonu

17 Şubat 2019 Pazar 16:27
Hamitköy'de uyuşturucu operasyonu

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(Kamalı Haber) - Hamitköy’de operasyon düzenleyen Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, baskın sırasında kaçmaya çalışan zanlılar Odunaıya Odukorede Odukorebo ve Goodluck Osakpolor Ogbebor’yi 4 gram uyuşturucu madde ve hassas teraziyle yakaladı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Halil Dümenci, 16 Şubat’ta 11.30-13.00 saatleri arasında, Hamitköy’de zanlılar Odunaıya Odukorede Odukorebo ve Goodluck Osakpolor Ogbebor’ın ikametgahına yapılan baskı sırasında kaçmaya çalışan zanlıların makul güç kullanılarak, tutuklandıklarını mahkemeye aktardı. Dümenci, mahkeme emriyle yapılan aramada ikametgahın mutfağında masa üzerinde iki adet foil kağıda sarılı yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde, bir adet uyuşturucu tartmada kullanıldığına inanılan hassas tartı cihazı bulunduğunu anlattı. Zanlı Goodluck Osakpolor Ogbebor’ın yatak odası içerisinde ise foil kağıda sarılı yarım gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde ile tütünle karışı bir adet içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan ucu yanık sigara ve duvar dolabı içinde yaklaşık üç gram ağırlığında foil kağıda hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak, emare alındığını söyleyen  Dümenci, zanlıların gönüllü ifade verip, suçunu kabul ettiğini anlattı. Meselede soruşturulacak şahıslar ve alınması gereken ifadeler olduğunu söyleyen Dümenci, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların üç gün tutuklu kalmasını talep ett. Zanlıların avukatı Ramadan Sanıvar, talebe itiraz etmedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu Operasyonu
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