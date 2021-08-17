Hamitköy ışıklarında korkutan kaza!

Sabah saatlerinde Hamitköy ışıklarında trafik kazası meydana geldi.
Kontrolünü kaybeden bir araç bariyerlere çarparak durabildi.
Kazada can kaybı veya yaralanma olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.
Kaynak : Ses Kıbrıs
Sabah saatlerinde Hamitköy ışıklarında meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.
Sabah saatlerinde Hamitköy ışıklarında trafik kazası meydana geldi.
Kontrolünü kaybeden bir araç bariyerlere çarparak durabildi.
Kazada can kaybı veya yaralanma olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.
Kaynak : Ses Kıbrıs