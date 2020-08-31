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Hamitköy’de olaylı gece!

Hamitköy'de silah sesleri...

31 Ağustos 2020 Pazartesi 08:20
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Hamitköy’de olaylı gece!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bu akşam saat 21.00 sıralarında, Hamitköy’de Dr. Ziver Bodamyalı Sokak üzerinde, M.A, D.A, H.T, ve A.B. bir taraf olmak üzere diğer taraf olan Ü.A, I.A, T.A. ve A.A. aralarında çıkan tartışma sonucu birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerinde elleri ve ayakları ile vurup kavga ettikleri sırada M.A. ikametgâhı içerisinden almış olduğu av tüfeği ile meskun mahalde iki el havaya ateş açmıştır.

Olaya karıştığı tespit edilen şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup polisin soruşturması devam etmektedir.

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