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Hamitköy’ü fırtına vurdu

Hamitköy’de öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve fırtına, köy içinde bazı evlerde ve ağıllar bölgesindeki mandıralarda zarara yol açtı

05 Haziran 2018 Salı 09:41
Hamitköy’ü fırtına vurdu

Halkın Sesi'nden Murat Aslan'ın haberine göre, ülkemizde son bir haftadır etkisini sürdüren yağmur nedeniyle bazı bölgelerde su baskınları, bazı bölgelerde ise fırtına ve dolu zarara yol açtı.

Dün öğle saatlerinde Lefkoşa bölgesinde başlayan sağanak yağmur bazı bölgelerde dolu ile karışık yağarken, Hamitköy bölgesinde ise fırtınayla birlikte zarara neden oldu.

Hamitköy’de saat 14.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık bir saat süren sağanak yağmur ve fırtına nedeniyle bazı evlerde termosifon ve güneşlikler zarar görürken, Hamitköy ağıllar bölgesinde bulunan bazı hayvancıların ağıllarında ise büyük zarara yol açtı.

Fırtına nedeniyle bazı hayvancıların mandıralarının duvarları çökerken bazılarının ise galvaniz çatıları söküldü.

Bu arada bölgede uzun zamandır akmayan bazı derelerin ise aktığı bildirildi.

Yaşanan bu felaket sonrasında mandıralarına giden üreticiler gördükleri manzaralar karşısında şok olurken, yetkililerden yardım talep etti.

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