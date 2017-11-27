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Hamsi Festivali Gazimağusa’da yapılıyor

KKTC Karadeniz Kültür Derneği yeni başkanı Murat Zeki Civelek ve yönetim kurulu üyeleri Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret ederek, Aralık ayında yapmayı planladıkları Hamsi Festivali’yle ilgili bilgi verdi.

27 Kasım 2017 Pazartesi 18:02
Hamsi Festivali Gazimağusa’da yapılıyor
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Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, geleneksel olarak düzenlenen Hamsi Festivali’nin Karadeniz kültürünün daha yakından tanınması açıdan faydalı olacağını ifade ederek festivalin Gazimağusa’da yapılacak olmasından memnuniyet duyduğunu, diğer derneklerin faaliyetlerine destek verdikleri gibi Karadeniz Kültür Derneği’ne de destek vereceklerini söyledi ve ziyaret için teşekkür etti.

Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Zeki Civelek, derneklerine sürekli destek olan Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i de ziyaret ederek 24 Aralık’ta düzenlemek istediklerini Geleneksel Hamsi Festivaliyle ilgili görüşeceklerini ifade ederek daha önce iskele ve Girne’de yaptıkları Hamsi Festivali’ni bu yıl Gazimağusa’da yapacaklarını ifade etti. Civelek, etkinliğin daha iyi yapılması ve daha çok katılımın olmasını istediklerini ifade eden Civelek, Başkan İsmail Arter’e çok teşekkür etti.

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