Hamzaoğluları, artık T izini verilmemesi gerektiğini vurguladı

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğluları taşımacılıkla ilgili konuşmasında, taksi izinleriyle ilgili yaşanan sorunlara değinerek, kurumlara verilen taşımacılık izinleriyle taksicilerin zor durumda kaldığını yineledi.

Hamzaoğluları, geçmişte verilen turistik T izinlerine işaret ederek, “9+1”lerle yapılan taşımacılığın niye taksicileri etkilediğini örnekleriyle aktardı.

Pandemi sürecinde turizm sektöründe evine para götüremeyen kişiler olduğunu hatırlatan Hamzaoğluları, ülkeye sokulurken otobüs olarak kaydedilen “9+1” ve türevi taşıtların Güney Kıbrıs’ta da otobüs olarak kabul edildiğinden sigorta kapsamının farklı olduğunu ve bunun haksızlığa neden olduğunu belirtti.

Hamzaoğluları, “9+1” sorunu çözmek gerektiğini ancak taksicilerin de unutulmaması gerektiğini kaydederek, bu yanlış düzenlemenin ve haksız kazancın düzeltilmesinin de büyük sorunlar yaratacağını kaydetti.

Biray Hamzaoğluları, artık T izini verilmemesi gerektiğini vurgulayarak, bu konunun doğru incelenerek çözüm bulunması gerektiğini belirtti.