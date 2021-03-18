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Hamzaoğluları, artık T izini verilmemesi gerektiğini vurguladı

Hamzaoğluları, “9+1”lerle yapılan taşımacılığın niye taksicileri etkilediğini örnekleriyle aktardı.

18 Mart 2021 Perşembe 19:35
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Hamzaoğluları, artık T izini verilmemesi gerektiğini vurguladı

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğluları taşımacılıkla ilgili konuşmasında, taksi izinleriyle ilgili yaşanan sorunlara değinerek, kurumlara verilen taşımacılık izinleriyle taksicilerin zor durumda kaldığını yineledi.

Hamzaoğluları, geçmişte verilen turistik T izinlerine işaret ederek, “9+1”lerle yapılan taşımacılığın niye taksicileri etkilediğini örnekleriyle aktardı.

Pandemi sürecinde turizm sektöründe evine para götüremeyen kişiler olduğunu hatırlatan Hamzaoğluları, ülkeye sokulurken otobüs olarak kaydedilen “9+1” ve türevi taşıtların Güney Kıbrıs’ta da otobüs olarak kabul edildiğinden sigorta kapsamının farklı olduğunu ve bunun haksızlığa neden olduğunu belirtti.

Hamzaoğluları, “9+1” sorunu çözmek gerektiğini ancak taksicilerin de unutulmaması gerektiğini kaydederek, bu yanlış düzenlemenin ve haksız kazancın düzeltilmesinin de büyük sorunlar yaratacağını kaydetti.

Biray Hamzaoğluları, artık T izini verilmemesi gerektiğini vurgulayarak, bu konunun doğru incelenerek çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Biray Hamzaoğluları
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