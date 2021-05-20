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Hamzaoğulları: Hesaplar kurultay ve sonraki seçim üzerine...

Hamzaoğulları, hükümetin toplum için endişe duymadığını belirtti.

20 Mayıs 2021 Perşembe 19:37
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Hamzaoğulları: Hesaplar kurultay ve sonraki seçim üzerine...

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları, mecliste yaptığı Dipkarpaz Sağlık Merkezi ile ilgili güncel konuşmasında, Dipkarpaz’daki sağlık hizmetlerinin aksadığını öne sürerek, “Hemşire adı altında dünya kadar insan aldınız ama oraya gönderemediniz” dedi.

Hükümetin Dipkarpaz’a hizmet götürebileceğine inanmadığını kaydeden Hamzaoğulları, Hükümete erken seçim çağrısında bulundu.

Salgın sürecinin başında Güney Kıbrıs ile beraber hareket edilmesini önerdiğini hatırlatan Hamzaoğulları, kara kapılarının bu şekilde erken ve sağlıklı bir şekilde açılabileceğini belirtti. Kara kapılarının kapalı olmasının ekonomide yarattığı olumsuz etkilere değinen Hamzaoğulları, bugünlerin özellikle esnafa büyük zararlar getireceğinin altını çizdi ve kapıların açılmaması halinde daha kötü günlerin yaşanacağını iddia etti.

Hamzaoğulları, salgınla ilgili tedbirleri Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığını anımsatarak, “Peki Bakanlar Kurulu nerede? Siyaset nedir? Siyaset esnafı batırmak mı?” diye sordu.

Hükümetin toplum için endişe duymadığını savunan Hamzaoğulları, “Bütün dertleri Facebook’ta kavga etmek, yakınlarını atamak… Bütün hesaplar kurultay ve sonraki seçim üzerine” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları
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