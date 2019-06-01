Hamzaoğulları: “Talimatlarla yönetilmek istemediğim için ret”

Ulusal Birlik Partisi (UBP)- Halkın Partisi (HP) koalisyon hükümeti güvenoyu aldı. Açık oyla yapılan oylamada, 28 milletvekili kabul, 13 milletvekili ret oyu verdi.

CTP milletvekili Birayoylamada, “Talimatlarla yönetilmek istemediğim için ret” dedi.

9 milletvekili oylamaya katılmadı. Oylamaya katılmayan DP Milletvekili Koral Çağman, CTP milletvekilleri Sıla Usar İncirli, Özdil Nami, Fikri Toros, UBP milletvekili Hüseyin Özgürgün, Sunat Atun ve YDP milletvekili Bertan Zaroğlu’nun izinli, Meclis Başkanı ve CTP milletvekili Teberrüken Uluçay ve CTP milletvekili Armağan Candan’ın görevli olduğu belirtildi.

Güvenoyu verenlerin sayısının ret oyu verenlerden fazla olmasıyla UBP-HP koalisyon hükümetinin Bakanlar Kurulu güvenoyu aldı.