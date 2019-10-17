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Hane Halkı İşgücü Araştırması 21 Ekim – 3 Kasım tarihleri arasında yapılacak

17 Ekim 2019 Perşembe 18:19
Hane Halkı İşgücü Araştırması 21 Ekim – 3 Kasım tarihleri arasında yapılacak

İstatistik Kurumu, her yıl düzenli olarak yaptığı Hane Halkı İşgücü Araştırması’nı, bu yıl 21 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında yapacak.

İstatistik Kurumu Başkanı Dr. Türel Özer Ökzüzoğlu’nun verdiği bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ilk  işgücü araştırması 2004 yılında yapıldı ve bu tarihten itibaren her yıl ekim ayında düzenli olarak yapılmaya devam etti.

Ökzüzoğlu, anket ile ilk kez KKTC’deki işgücü piyasasının özellikleri hakkında arz yönüyle bilgi derlenebildiğini ifade ederek, Hanehalkı İşgücü Anketi’nin uygulanmasında uluslararası standarların takip edildiğini kaydetti.

Ayrıca ILO ve EUROSTAT’ın standartlarının da tam olarak uygulandığını ve bu doğrultuda soru formunun her yıl elden geçirildiğini ifade eden Özüzoğlu, Hanehalkı İşgücü Anketi’nde verilerin örnekleme yöntemi ile tamamen tesadüfi olarak belirlenen hanehalklarından derlendiğini belirtti.

Hanedeki tüm fertlere ilişkin demografik bilgiler alınırken iş gücü durumunun tespitine yönelik soruların sadece 15 ve yukarı yaştaki fertlere sorulduğunu ifade eden Ökzüzoğlu, araştırmaya tesadüfü olarak seçilen 4 bin 32 hanenin İstatistik Kurumu tarafından hazırlanan hanehalkına mektup ve SMS yöntemleri ile bilgilendirme yapılacağını kaydetti.

Bu hanelerin, anketi gerçekleştirecek anketörler tarafından ziyaret edilerek anketlerin doldurulacağını ifade eden Ökzüzoğlu, ilçelere göre anket uygulayacak hane sayısı ve yaklaşık anketör sayısını şöyle sıraladı:

 “Lefkoşa ilçesi bin 152 hane, 25 anketör, Gazimağusa ilçesi 864 hane, 22 anketör, Girne ilçesi 912 hane, 23 anketör, Güzelyurt ilçesi 384 hane 9 anketör, İskele ilçesi 384 hane, 8 anketör, Lefke ilçesi 336 hane, 6 anketör. Toplam  4 bin 32 hane 93 anketör.”

Ökzüzoğlu, İstatistik Kurumu’nun bu anket sonuçları ile nüfusun iş gücü açısından durumunu ortaya koyarak istihdamda olanlara ve işsizlere ilişkin ayrıntılı ve güncel bilgiler üreterek bunları kamuoyu ile paylaşacağını kaydetti.

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