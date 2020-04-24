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Hangi sektörlerin açılacağı konusunda oybirliği

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve Tabipler Birliği’nin 4 Mayıs’ta hangi sektörlerin, hangi şartlar altında açılabileceği konusunda oybirliğiyle bazı kararların alındığını söyledi.

24 Nisan 2020 Cuma 10:16
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Hangi sektörlerin açılacağı konusunda oybirliği

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bugün Sağlık Bakanlığı önderliğinde, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı yetkililerinin saat 10.00’da bir toplantı gerçekleştireceği ifade edildi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

“Sağlık Bakanlığı ve Tabipler Birliği'nin oluşturduğu Bilim Kurulu, 22 Nisan Çarşamba günü Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür başkanlığında toplanmış ve 4 Mayıs'tan itibaren hangi sektörlerin, hangi şartlar altında açılabileceği konusunu görüşerek, oy birliği ile bazı kararlar almıştı.

Sağlık Bakanlığı önderliğinde, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı yetkilileri ekonomik örgütlerin de katılımıyla bugün saat 10.00’da bir toplantı gerçekleştirecek ve 22 Nisan Çarşamba günü üretilen kararlar görüşülecek.

Toplantıda COVID-19'un ülkemizde kontrol altına alındığından yola çıkılarak, ekonominin canlandırılması için halk sağlığı ön planda tutularak hangi açılımların yapılabileceği tartışılacak ve alınan kararlar Bakanlar Kurulu’na sunulacak.”

Son Güncelleme: 24.04.2020 10:40
Anahtar Kelimeler:
KarantinaKoronavirüsSağlık Bakanlığı
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