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Hangi yüz ile bizden kaynak göstermemizi istiyorsunuz!

CTP Milletvekili Devrim Barçın, elektrik faturalarıyla ilgili hükümete "Hangi yüz ile bizden kaynak göstermemizi istiyorsunuz" diye sordu.

04 Nisan 2022 Pazartesi 13:07
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Hangi yüz ile bizden kaynak göstermemizi istiyorsunuz!
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Barçın'ın sosyal medyadan konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

Görkem arkadaşımın aynı elektrik tüketim miktarına binaen devlete ödediği KDV miktarı 84.55 TL'den 208.46 TL'ye çıktı.
Yani Maliye Bakanlığı elektrik zammı ile Görkem'den 123,91 TL ek gelir elde etti bu ay.
Peki UBP Hükümeti bu gelir ile ne yaptı?
Milletvekilliği seçimini kaybettiği için Sivil Savunma'daki memur görevine dönen ya da bir Dairede Memur olarak çalışan bir kişiyi Müdür atayarak maaşını 4.961 TL artırdı.
Yani Hükümet, 40 tane Görkem'den elde ettiği geliri sadece ama sadece 1 yandaş Müdür atamasına kullandı.
Sorarım şimdi size Sn. Faiz Bey?
Hangi yüz ile bizden kaynak göstermemizi istiyorsunuz!

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