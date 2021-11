Hani Türkiye Sucuoğlu’nu istemiyordu?

Bir yılı aşkın bir süredir kurultay sancısı çeken UBP’de nihayet düğüm çözüldü.

İki gün süren kurultayda oy kullanan toplam 8 bin 727 üyeden 5 bin 295’inin oyunu alan Faiz Sucuoğlu, UBP’nin yeni genel başkanı oldu.

Bu saatten sonra Cumhurbaşkanı Tatar, bir an önce hükümeti kurma görevini Sayın Sucuoğlu’na vermeli, iktidarın büyük ortağı da artık ülkenin sorunlarına odaklanmalıdır.

Zafer konuşmasında, “Erken seçime kadar kurulacak seçim hükümetinde en önemli gündem ekonomi olacak. Vatandaşın cebindeki 5 kuruşu 10 kuruş yapma gayretinde olacağız” diyen Sucuoğlu, durumun vahametinin farkında.

Her ne kadar konuşmasında tek başına iktidar da vaat etse ülke ekonomisinde bugün yaşanan yangın ortamında tek başına iktidar, hayalden öte bir anlam taşımıyor.

Uzun bir zamandır kurultay telaşıyla ertelenen sorunlar nihayet bugünden itibaren gündeme gelecek. Tabi ki onun öncesinde bir seçim hükümeti de ilk şart olarak ortada duruyor.

Sokaktaki vatandaş UBP’ye “Seçim bittiyse geçimi konuşabilir miyiz” diye soruyor.

Yeni Başkan Sucuoğlu, artık bizimle artan pahalılığı, geçimi, kısaca vatandaşın derdini konuşmak zorunda. Aksi halde tek başına iktidar değil, tek başına hüsran olur.

Ve elbette kurultay sonrasında parti içi çekişmeler, hizipleşmeler devam ederse bundan en büyük yarayı yine UBP alır.

Yeni Genel Başkan Sucuoğlu da bu yüzden dünkü konuşmasında “UBP’de küskünlük, kutuplaşma asla olmayacak. Birlik ve bütünlük içinde tek başına iktidara yürüyeceğiz. Hepimiz aynı geminin içindeyiz. Gemi batarsa hepimiz batarız” diyerek altı çizilmesi gereken önemli uyarılarda bulundu.

Zafer konuşmasının bir diğer önemli başlığı Türkiye’ye ayrılan bölümdü.

“Ulusal Birlik Partisi’nde Türkiye sevgisinin asla tartışılmasına izin vermeyiz. Kıbrıs Türkü’nün en büyük şansı anavatanıdır” diyen Sucuoğlu, Türkiye ile arası kötü dedikodularına artık bir son vermek istedi.

Kurultayın hemen ertesinde bugün erken saatlerde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulusal Birlik Partisi'nin yeni Genel Başkanı seçilen Faiz Sucuoğlu’nu bizzat telefonla arayıp kutlaması da önemli bir gelişmeydi.

Siyasi hayatında sandık iradesini her şeyin üstünde tutan Erdoğan’ı tanıyanlar için bu elbette sürpriz olmadı.

Bugüne kadar ülkede dedikodu kazanını kaynatıp “Türkiye Faiz Bey’i istemiyor” yaygarası koparanlar da çıkardığı gürültüyle kaldı.