Hannihak yargılanmayı cezaevinde bekleyecek

Kamalı Haber

Girne’de bir eğlence mekanında çıkan kavgada Semir Yolcu’yu darp ederek gözünden ağır yaralanmasına neden olan güvenlik görevlisi Mustafa Hannihak ile 17 yaşındaki E.Ö. dün yeniden teminat talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, 4 Nisan tarihinde 04.00 sıralarında Girne’de faaliyet gösteren bir eğlence mekânında güvenlik görevlisi olan Mustafa Hannihak’ın görevli valelerle tartıştığı gerekçesiyle Semir Yolcu’nun yüzüne ve vücudunun çeşitli yerlerine yumruk atıp, ciddi şekilde darp ettiğini söyledi.

Polis, o esnada mekân önünde duran 17 yaşındaki E.Ö.’nün üstünde taşıdığı 50 santim uzunluğundaki demir cop ile Semir’e vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiğini açıkladı.

Polis, Semir’in darp sonucu sağ gözünden yaralandığını, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırıldığını belirterek, göz hastalıkları servisinde müşahede altına alındığını ifade etti. Polis, Semir’in 3 kez ameliyat geçirdiğini, görme kaybı yaşadığını, Türkiye’deki Dünya Göz Hastanesi’ne sevk edildiğini ve kalıcı hasar kalıp kalmadığının daha sonra anlaşılacağını ancak gözün sinirlerinde ciddi şekilde hasar meydana geldiğini söyledi.

Polis, olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerini incelediklerini, görüntülerde zanlı Hannihak’ın 4 ten fazla Semir’in gözüne yumruk attığının görüldüğünü, E.Ö.’nün de demir cop salladığını ancak müşteki ile temas edip etmediğini belirlenemediğini söyledi.

Polis, müştekiden önceki gün ifade aldıklarını, ifadesinde Mustafa olarak bildiği şahsın kendisini darp ettiğini söylediğini de aktardı.

Polis, zanlı Hannihak’ın 2017 yılında benzer suçtan dolayı yargılanıp 5 yıl sulh ve sükûneti koruyacağına dair 5 bin TL kefalet senedi imzaladığını ifade etti. Polis, zanlı E.Ö.’nün ise sabıkası olmadığını söyledi.

Zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme, benzer suçtan sabıkası olan ve teminat altında bulunduğu bir esnada yeniden suç işleyen zanlı Hannihak’ın tutuklu yargılanmasına ve 1 ay süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Mahkeme, zanlı E.Ö.’nün ise iki kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartı ile tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

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