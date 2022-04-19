Hansel: Böyle bir istifa modeli yok!

Avukat Feyzi Hansel, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak Başbakan Faiz Sucuoğlu hükümetinin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a istifasını değerlendirdi.

Hansel, "Şartlı istifa da siyasi tarihimize giriş yaptı. Böyle bir istifa modeli yok" diyerek "Her iki taraf da yanlış yapıyor." eleştirisinde bulundu.

İşte Av. Hansel'in değerlendirmesi:

Parlementer rejim fiilen çökmüştür. Başkanlık sistemi, teknokrat hükümet ve 30 vekilli bir meclis çok bile. Hayıf o ki, böyle bir rejim değişikliğini yapacak ne irade ne de meclis var memlekette...

Cumhurbaşkanı, bakan atama, görevden alma konusunda sembolik bir yetkiye sahiptir. Önüne gelen kararnamede şekil eksikliği ya da hukuka aykırılık yoksa başbakanın kabinesi ile ilgili talepleri reddedemez.

Çok zor zamanlardan geçiyoruz. Bu şartlarda, cumhurbaşkanı bir görev değişikliği talebini onaylamıyorsa ve konu bu şekilde ayyuka çıkmışsa, gerekçelerini kamuoyu ile paylaşmalıdır.

Şartlı istifa da siyasi tarihimize giriş yaptı. Böyle bir istifa modeli yok. Ya istifa edersin ya da etmezsin. Mevcut görüntü, hükümetin cumhurbaşkanına meydan okuyup tehdit etmekte oluşudur.

Her iki taraf da yanlış yapıyor.

Öte yandan, müteaddit defalar görevden alınmaya çalışılan bakan da, ya istifa etmeli, ya da başbakanla bir uzlaşı yapmalıdır.

Ülkenin çareye ihtiyacı var. Tehdit ve krizlere değil...

Rusya, Ruble ile petrol ve gaz satmaya; Çin tüm dış ödemelerini Yuan ile yapmaya başlamışsa, Doların ticari statüsü ciddi ciddi sarsılıyorsa; dünyada köklü değişiklikler olacak düzen bozulacak düzen kurulacak demektir.

Dünya, yeni düzen sancılarıyla kıvranırken, biz son sürat ve can hıraş bokumuzla kavga etmeye devam ediyoruz...

Özel sektörde insanlar maaş ödeyemezken, çalışanlar maaş alamazken, hala hükümeti ek mesai ve özlük hakları üzerinden grev tehditleri altında tutmak bizi dünyaya bağlamayacak. Sadece daha bencil yapacaktır.

Kamu sendikaları hükümeti tehdit ediyor. Bakan başbakanı, başbakan cumhurbaşkanını...

Beyler, hanımlar! Heyecan bittiyse gerçeklere dönelim! Yarın kaç işyeri batacak ? Kaç kişi ekmek ya da süt alamayacak? Kaç ocak sönecek ?

Hergün çevremizden bir evde ışıklar sönüp ev kapatılıyor...

Biz hala ne alemde?