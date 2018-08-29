Devrim DEMİR-HAVADİS

Haziran ayında bin yedi yüz adet Extacy hapı ülkeye sokan ve 863 âdetini birçok kişiye sattıkları tespit edilen Serkan Akgün ve Hasret Şen alınan bir ihbar üzerine uyuşturucu satacakları bölgede suçüstü yakalandılar.

Narkotik ekiplerinin dün gece yarısı Atatürk Caddesi, Gönyelide gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda üzerlerinde yapılan aramada 100 adet Extacy hap ile yakalanan Akgün ve Şen’in evinde mahkeme emri ile arama yapıldı.

Zanlıların kaldıkları evde gerçekleşen aramada, elbise dolabı içinde paketler halinde toplam 730 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Akgün ve Şen tutukluluk talebiyle dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Rauf Kürşad, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın çok yeni olduğuna dikkati çekerek, soruşturmanın selameti için 3’er gün tutukluluk emri verdi.

Bin 700 adet hap Ercan’dan ülkeye sokuldu

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Erkan Karam, zanlıların 28 Ağustos saat 00.10 raddelerinde Gönyeli’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tutuklandıklarını anlattı.

Polis çavuşu Erkan Karam, zanlı Serkan Akgün’ün üzerinde 100 adet yeşil renk Extacy hap ele geçirildiğini ifade ederek mahkeme emri ile her iki zanlının kalmakta olduğu evde arama yapıldığını söyledi.

Karam, zanlıların birlikte kaldığı evin yatak odasında bulunan elbise dolabında yapılan aramada paketlenmiş 730 adet yeşil renk Extacy hap ele geçirdiklerini kaydetti.

Zanlılardan yapılan sorgulamada, uyuşturucu hapları Serkan Akgün’ün 19 Haziran tarihinde Ercan Havalimanı’ndan ülkeye bin 700 adet soktuğu yönünde itirafları olduğunu kaydeden Karam, 863 âdetini ise isimleri tespit edilen ve edilemeyen birçok kişiye sattıklarını ifade etti.

Hap pazarlamaya çalışırken yakalandılar

Polis çavuşu Erkan Karam, zanlıların operasyon anında tasarruflarında 100 adet Extacy hap ile yakalandıklarını, olayla bağlantılı 2 kişinin daha arandığını söyledi.

Karam, zanlıların birer gönüllü ifade verdiklerini, emare olarak alınan uyuşturucu hapların analize, hapların bulunduğu poşetlerin parmak izine gönderildiğini kaydetti.

Alınması gereken birçok ifade olduğunu söyleyen polis çavuşu, zanlıların bu sürede serbest kalmaları halinde soruşturmaya etki edebileceklerini belirterek 3’er gün tutuklu kalmalarını talep etti.