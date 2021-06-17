Hapları müşteri bulsaydı satacaktı

(Kamalı Haber)

Girne’de meydana gelen uyuşturucu tasarrufu, verme ve ithal suçlarından tutuklanan M.S mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görevli polis memuru Ozan Özder, zanlının uyuşturucu tasarrufu, verme ve ithal suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis, 15 Haziran 2021 tarihinde Girne’de kullanımında bulunan araç içerisinde şüpheli vaziyette görülen zanlının üzerinde ve araçta yapılan aramada, 40 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulunarak emare olarak alındığını ifade etti. Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde uyuşturucu hapları Nisan ayı 2021 tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan 65 adet olarak getirdiğini, 20 adetini kendisinin kullandığını, 5 adetini ise hap başı 100 TL ye sattığını, diğer hapları eğer müşteri bulsaydı satacağını itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, bulunan hapların analize gönderileceğini, aranan şahıs olduğunu belirterek, 2 gün tutukluluk talep etti.

Yargıç Özge Uğraşın zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.