Harmancı: "4 yıllık dönemimde 1 kahvemi bile LTB’ye ödetmedim"

Haberal Kıbrıslı'dan Candan Mert'in haberine göre, Kanal T’de yayınlanan ve Kartal Harman’ın hazırlayıp sunduğu “Kartal Harman’la Ayak Üstü 1 Saat” isimli programa konuk olan Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, belediyenin mevcut durumunu ve mevcut bütçeyi değerlendirirken, yapılması planlanan projelerden bahsetti.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin her geçen gün daha iyiye gittiğini ifade eden Başkan Mehmet Harmancı, mali açıdan ilerlemelerin kaydedildiğini dile getirirken, belediyenin 30 milyonluk banka borcunun Temmuz ayında son taksitinin ödeneceğini söyledi. İhtiyaçlı çocuklar için kreş yapımı ve engelli bireyler için geçici bakımevleri açma projelerinin bulunduğunu kaydeden Harmancı, projenin Ocak-Şubat gibi hayat bulacağını ifade etti. Siyasetin içerisindeki bireylerin içtikleri bir çayın bile önemli olduğunu belirten Başkan Harmancı, 4 yıllık dönem içerisinde 1 kahvesini bile Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ödetmediğini dile getirdi

“30 milyonluk borç Temmuz’da bitiyor”

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin her geçen gün daha iyiye gittiğini ifade eden Başkan Mehmet Harmancı, mali açıdan ilerlemelerin kaydedildiğini dile getirirken, belediyenin 30 milyonluk banka borcunun Temmuz ayında son taksitinin ödeneceğini söyledi. Geriye kalan borçların devlete olan sigorta ve vergi borçları olduğunu belirten Harmancı, borçların içerisinde geriye dönük borçların da bulunduğunu ve ödenmeye devam edildiğini aktarırken, ödenmeyen dönemlerden kalma borçlar için hükümetten yapılanma beklentilerinin bulunduğunu ve bu rakamın tüm faizleri ile 185 milyon olduğunu dile getirdi.

Özellikle sigorta ve vergi borçları kapsamında hükümetten bir yapılandırma söz konusu olursa, bu miktarın 120 milyon seviyesine ineceğini ve 12,5- 13 yıl vade ile rahatlıkla LTB’nin bu borçlarının ödenebileceğini kaydetti. Mevcut hükümete bu formülleri önerdiklerini ancak erken seçimin gündeme gelmesi ile işleme geçirilemediğini ifade eden Mehmet Harmancı, hükümetin bu yapılandırmayı yapıp yapmayacağı konusunda bir fikrinin olmadığını dile getirdi.

“5 aydır ödeme alamayan belediyeler var”

Gelecek olan hükümetin birinci gündem maddesinin yerel yönetimler olacağını belirten Harmancı, bazı çanların çalmaya başladığını kaydetti. Mehmet Harmancı, herkesin hayatı Lefkoşa’dan ibaret sandığını ve Lefkoşa’da problem yoksa bunun diğer belediyelerde problem olmadığı konusunun yanılgıdan ibaret olduğunu aktardı. Belediyeler Birliği Başkanlığı’ndan belediyeler ile ilgili ödeme sorununun bulunduğu yönünde açıklamalarının olduğunu kaydeden Harmancı, günümüzde 5 aydır ödeme alamayan belediyelerin bulunduğunu aktardı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi(CTP) hükümeti döneminde yasanın geriye dönük borçlarda kaynaktan kesintiyi başvuranlar adına mümkün kılmadığını, bu duruma başlanırsa bazı belediyeleri maaş krizleri ile girilecek bir Haziran beklediğini ve LTB adına böyle bir risk görmediklerini dile getirdi.

“Önemli olan bütçe ile ne yapıldığı”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, 2017 bütçesinin 146 milyon olarak öngörüldüğünü ve 2016 bütçesine göre yüzde 30’luk bir artışın söz konusu olması durumunu değerlendirirken, 1 yılda hükümete su parası olarak 900 bin TL öderken, 2017 içerisinde 1 yılda 10 milyon TL ödendiğini ve bu durumun artışta payı olduğunu aktardı.Bunun yanında hibelerden kaynaklanan artışın da söz konusu olduğunu belirten Harmancı, TC kaynaklı projelerden 10 milyonluk hibe programı alındığını ve bunun da bütçeye artı olarak girdiğini kaydetti. Tüm bunların yanında hükümetin açıkladığı yüzde 15’lik oranda ‘hayat pahalılığı’ artışının bulunduğunu dile getiren Başkan Harmancı, “Beğensek de beğenmesek de bunu maaşlara yansıtmak zorundayız” diyerek, personel sayısının ortada olduğunu ve bunun da 7 milyonluk bir artış demek olduğunu belirtti. Bu faktörlerin bütçe artışına büyük ölçüde etkilediğini söyleyen Mehmet Harmancı, bütçe artışının kötü olmadığını ve önemli olanın bütçe ile ne yapıldığı ve yapılanların kaçta kaçının başarılı olduğu konusunun olduğunu dile getirdi.

“Bütçe açığı yüzde 15 olarak öngörülüyor”

Bütçe açığını yüzde 80’lerden yüzde 50, sonrasında yüzde 20’ye indirerek bütçe açığını öncekine göre iyi bir seviyeye getirdiklerini ifade eden LTB Başkanı Mehmet Harmancı, mevcut bütçe açığının yüzde 15 civarında çıkması beklentisi içerisinde bulunduklarını aktardı. Göreve geldiklerinde tahsilatlar ile ilgili oluşan boşlukların önünü kestiklerini belirten Harmancı, hala yoksul ve sosyal yardımlar ile geçinen bireylerden 10 tona kadar su parası alınmadığını dile getirirken, bunu geliştirmek istediklerini ve engelli ailelere de bu olanağın sağlanması konusunun kendi aralarında konuşulmaya başlandığını söyledi.

Sudan para kaybedilince batış noktasına gelineceğini ve LTB olarak ‘Kendi kendini idame ettirme’ noktasında bulunulduğunu kaydeden Harmancı, “Belki sudan kazanmıyoruz ama, biz batıyor olan belediyeler gibi de batmıyoruz.” ifadelerini kullandı. Fiyatlarda düzenleme yapılma konusunun çok tartışıldığını ifade eden Başkan Harmancı, bu konuda Haziran sonrası için zeminin oluşturulmasını sağlamayı amaçladığını ancak bunu 6 ay kala yapılacak değişiklerin popülizm gibi farklı algılara yol açabileceği yönünde düşüncelerinin olmasından dolayı seçim öncesi yapmayacağını kaydederken, “Biz bu çalışmayı yapıp, bu dönemi tamamlayacağız.” dedi.

“Aday olmamak için hiçbir sebebim yok”

Haberal Kıbrıslı Genel Yayın Yönetmeni Kartal Harman’ın, Harmancı’ya adaylık hakkında sorduğu sorunun üzerine Mehmet Harmancı, “LTB pırıl pırıl olmasa da en azından artık sorunlar yumağı olarak görülmüyorsa, yapmış olduğumuz projeler artık hayat bulmaya başladıysa ve önümüze daha aydınlık bakabiliyorsak; aday olmamak için hiçbir sebebim yok.” dedi.

Harmancı, siyaseti tek başına yapılabilecek değil, hem siyasi parti ile, o dönemde kendilerini destekleyen siyasal yapılar ile görüşmeler yapılması gereken, dolayısıyla bireysel değil, ekip ruhu ile yapılabilecek bir alan olarak gördüğünü dile getirdi. Gerek kendi partisinden, gerekse başka partilerden hiçbir şekilde ayrımcılık beklemediklerini anlatan Mehmet Harmancı, diğer belediyeler için doğru neyse, Lefkoşa Türk Belediyesi için de o doğrunun hayat bulmasını istediklerini ifade etti. Harmancı, bugün, onun-bunun tanıdığı diyerek bir köy yolu veya çok kullanılmayan bir yol yapılıyor, ancak günde 40 bin kişinin kullandığı Dr. Fazıl Küçük Bulvarı asfaltlanmıyorsa, bunun siyasi sebebinin aranması gerektiğini kaydetti. Park yeri projelerine değinen LTB Başkanı Mehmet Harmancı, “Eğer ben otelden kaynaklı park yeri sorununu çözme amacıyla devletten arazi istiyorsam ve siz de birinin siyasi tanıdığına bu arazileri veriyorsanız; bizim nelerle uğraştığımızı kamuoyunun daha iyi bilmesi gerekir.” dedi.

“Beklediğimiz katkıları Spor Dairesi’nden göremedik”

Geçtiğimiz aylarda düzenlenen maraton hakkında konuşan Başkan Mehmet Harmancı, ülkenin en çok ilgi gören aktivitesi olan maratonu canlandırdıklarını ve kayıt altında 3 bin 500, kayıtsız binlerce kişinin bu maratonda koştuğunu dile getirdi.

Spor Dairesi’nin bu maratonun hazırlanacağı dönemde bir kez ‘Nasıl katkı koyabiliriz?’, ‘Bunu nasıl uluslararası bir noktaya çekebiliriz?’ demediğini ancak ilk kez düzenlenecek organizasyonlara 200-300 bin TL, başka belediye ile ortaklaşmalara imza attıklarını ifade ederken, bu gibi konulara hükümetin etkisinin büyük olduğunu kaydetti. Harmancı, 4 günlük Spor Oyunları da düzenlediklerini ve Spor Dairesi’nin hakem paralarını ödeyeceği sözünü verdiğini ancak hala ödenmediğini aktardı. Artık bir organizasyon gerçekleştirileceği zaman ‘Biz ödeyeceksek yapalım’ dediklerine dikkat çeken Harmancı, aksi takdirde sonrasında oluşan bu gibi anlaşmazlıklarda kendilerinin yüz göz olduklarını söyledi. Kulüplere uygulanan altyapılar gibi fazla katkılar beklemediklerini aktaran Mehmet Harmancı, “Bizim beklentimiz söz verilen ufak tefek katkıların yapılmış olmasıydı, ancak yapılmadı ve yüz göz olduk” dedi.

“Yeni hükümet için en önemli konu mezarlık”

Yeni gelecek hükümetin ilk ele alması gereken konunun mezarlıklar olması gerektiğini vurgulayan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, mevcut 300 dönümlük mezarlığın dolmasına maksimum 2-2,5 yılın kaldığını ve Hamitköy’de yeni mezarlık için yer verildiğini ifade ederken, verilen yerin dağın başı olmasından dolayı sadece yolların yapımına 5,5 milyar istendiğini kaydetti. Kadın sığınma evlerinin açılma ve yürütme konusuna değinen LTB Başkanı Mehmet Harmancı, geçen sene 28 Kasım tarihinde belediye tarafından kadın sığınma evinin açıldığını ve bunu reklam unsuru değil, bir ihtiyacın karşılanması olarak gördükleri için reklam malzemesi yapmadıklarını kaydetti.

Daha önce bir siyasi partiye verilen ev ile ilgili hukuki süreci kazandıktan sonra evin tadilatının yapılarak, 50 bin TL’nin TC Yardım Heyeti’nden, bunun 2,5 katı kadarının LTB’den geldiğini ve toplumu bu işe katmak isteğiyle evin ihtiyaçlarını içeren postun yayınlandığını dile getiren Mehmet Harmancı, 48 saat içerisinde toplumun evin gerekli tüm ihtiyaçlarını karşıladığını kaydederken, “Buradan en büyük teşekkürüm Kıbrıs Türk toplumunadır” ifadelerini kullandı. Başkan Harmancı, bahse konu eve 1 yıl içerisinde 20 kadının konakladığını ve kadınların her türlü hizmetinin LTB tarafından karşılandığını aktardı.

“Engelli bireyler için bakımevi açma projemiz var”

İhtiyaçlı çocuklar için kreş yapımı ve engelli bireyler için geçici bakımevleri açma projelerinin bulunduğunu kaydeden Harmancı, projenin Ocak-Şubat gibi hayat bulacağını ifade etti. Konu hakkında iş birliği sağlamak amacıyla Çalışma Bakanlığı’na da teklif götürdüklerini ancak bakanlık tarafından öncelikli olarak şiddeti önleme kısmı ile ilgilendiklerini belirtilmesi sonucunda iş birliğinin olmadığını aktardı. Kadın sığınma evlerine her bölgede ihtiyacın büyük olduğunu belirten Mehmet Harmancı, kabul alınan birçok kadının Lefkoşa dışından olduğunu ve özellikle Mağusa bölgesinden geldiklerini dile getirdi. Başkan Harmancı, başvuran her kadının sadece şiddet kapsamında başvurmadığını ve evinden atılma gibi durumlarda barınma ihtiyacının bulunmasından dolayı başvuran kadınların da olduğunu söyledi.

“Ekip ruhuna inanan birey toplumun sesini dinleyebilir”

Toplumcu Demokrasi Partisi(TDP) hakkında konuşan Harmancı, partinin ortaya çıkardığı tablonun güçlü ve ciddi kadro ile beklenilenin aksine ‘genç deneyimlileri’ barındıran bir tablo olduğunu belirtti. Mehmet Harmancı, diğer bütün partilerde fırtınalar koparken TDP’nin kendine ait mütevaziliği ile doğru bir zeminde gittiğini ifade ederken, bunun sebebini ‘TDP’nin temiz bir geçmişe sahip olması’ ifadeleri ile açıkladı.

Bütün siyasi yapılarda lider ideoloji ile hareket edildiğini ancak TDP’de liderliğin olmadığını ve herkesin eşit olduğunu dile getiren Harmancı, “Liderlik önemlidir, ancak lider eksenli gidişte liderin tek hatası herkesi etkiliyorsa; bu yanlıştır” dedi. Mehmet Harmancı, tek başına karar veren bir ‘lider’in ileride de her şeyi tek başına yapacağını ve üzerine bir şey söylenemeyeceğini kaydederken, ancak demokrasiye inanan, demokrasiyi içselleştiren ve ekip ruhuna inanan bir bireyin toplumun da sesini dinleyebileceğini dile getirerek, “Bunun aksi olması durumunda kendi sesini toplumun sesi gibi algılanmaya başlar, bu doğru değildir” ifadelerini kullandı.

Toplumcu Demokrasi Partisi(TDP)’nin bu ekip ruhunu yakalayabildiğini kaydeden Başkan Harmancı, “Bizim derdimiz koltuk değildir, bu fikirlerin hayat bulacağı bir parti programı çerçevesinde, toplumdan yeterli oyu almaktır” dedi. Partisinin ait olduğu yer olduğunu ve TDP’ye her zaman destek olacağını belirten Harmancı, fikirlerin doğru olduğunu, topluma doğru isimlerin sunulduğunu ve doğru projeler ile birlikte toplumdaki değişimin sağlanacağını düşündüğünü aktardı.

“Anket verilerinden her parti ders çıkarmalı”

Gündem konusu olan anket çalışmalarına ve Murat Gezici’ye değinen LTB Başkanı Harmancı, tek gazetelik dönemde KKTC’de büyük manipülasyonlar yapıldığını ifade etti. Şimdi gündemde olmayan ve dükkanını kapatmış anket sahiplerinin bulunduğunu dile getiren Harmancı, o dönemde o gazetenin ve anketlerin yönlendirilmesi ile seçim sonuçlarının çıktığını düşündüğünü ancak günümüzde bu gibi yapılanmaların çok olmasından dolayı böyle bir ihtimalin zayıfladığını aktardı.

Kendi seçim döneminde de bugün de anketlerin yalnızca birer veri olduğunu kaydeden Harmancı, hiçbir zaman ne anket sahibini, ne de anket şirketini ‘O bunu yaptı, diğeri şunu yaptı’ ifadeleriyle göstermediklerini, her zaman önlerine baktığını ve anketler içerisindeki ihtiyaç analizlerini tespit edip ona göre ilerlediklerini söyledi. Her anket ve söyleneni ciddiye almamak gerektiğini ve bu verilerden her partinin kendine göre bir ders çıkarması gerektiğini belirten Başkan Mehmet Harmancı, insanların bu veriler için birbirlerini kırmamalarının önemine değindi. Herkesin bu bağlamda üslubunu koruması gerektiğini ifade eden Harmancı, “Murat Gezici de üslubunu korumak zorundadır” dedi.

“4 yıllık dönemimde 1 kahvemi bile LTB’ye ödetmedim”

İnsanların rahatsız olduğu odun sobalarının dumanları konusu hakkında açıklamalarda bulunan LTB Başkanı Harmancı, odun sobalarının içerisinde gerektiği gibi odun yakıldığında bir sıkıntının olmadığını ve çevre rahatsızlığı konusunda Çevre Dairesi’nin konuyla ilgilendiğini belirtirken, “Dışarıya müdahale edilebilir ancak insanların soba içerisinde ne yaktıklarını bilmemiz mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Siyasetin içerisindeki bireylerin içtikleri bir çayın bile önemli olduğunu belirten Başkan Harmancı, 4 yıllık dönem içerisinde 1 kahvesini bile Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ödetmediğini dile getirdi.