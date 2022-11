Harmancı: Aç kaplan gibi maaş krizi yaşamamızı beklediler

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı ve TDP başkan adayı, Mehmet Harmancı, Gündem Kıbrıs - Ses Kıbrıs web tv’de yayınlanan Kıbrıs’ın Nabzı programında gazeteci Aytuğ Türkkan'ın konuğu oldu.

Programda belediye bütçesinin iyi yönetilmediği yönündeki eleştirileri yanıtlayan Harmancı, 2014 yılında göreve geldiğini hatırlatarak, 2010'dan 2016'ya kadar sigorta, ihtiyat sandığı ve vergi ödemelerinin yapılmadığını, 2016 yılından itibaren tüm ödemelerin düzenli bir şekilde yapılmaya başlandığını anımsattı.

Harmancı, sözlerine şöyle devam etti:

"2016 Ocak ayından itibaren tek bir gün ödemeler aksamadı, geriye düşmedi. 2018 Yılından itibaren de 1 milyon TL her ay geriye dönük borçlara da yatırılmaya başlandı. Hal böyle iken benim kamuya olan borçlarımı ileriye götürebilmem mümkün mü? Geriye dönük borç sıfırlanmadığı için orada işleyen bir faiz var. Ancak ana para ekseninde düşen bir borç vardır. Ben borca borç katmış olsaydım, şu an çok daha kötü bir durumda olacaktı bu rakamlar."

"Önemli açılımlar yaparak hayatta kaldık"

"Geçen sene bütçeler yapıldığında mazot 7 TL, elektrik 1 TL'nin altındaydı" diyen Harmancı, 'bu şartlar altında bugüne kadar nasıl maaş ödeyebildiğimizin düşünülmesi gerekiyor' diye konuştu.

Tüm bunları yaparken şartlar nedeniyle zorlandıklarını anlatan Harmancı, devlet katkılarına dikkat çekti. Yaşanan hayat pahalılığı nedeniyle şu an maaş ödemeleri için aylık 28 milyon TL'ye ihtiyaçları olduğunu belirten Harmancı, devlet katkısının ise sadece 10 milyon TL olduğunu hatırlattı.

“Asli anlamda milletvekilliği görevini tutan arkadaşlar haksız rekabeti ortadan kaldırsalardı”

"Öngörülen bütçe üzerinden bize yansıtılan devlet katkıları ortak kaygımızdır" diyen Harmancı, şöyle devam etti:

"Hayat pahalılığı yüzde 95 ama devlet katkısı yüzde 40. Çok zorlandık bu dönemde. CTP’li, UBP’li belediye başkanlarının ortak sıkıntılarıydı bunlar. Şimdi aday olan arkadaşlar bu eleştirileri yaparken keşke kendi belediyelerin de bu yöndeki şikayetlerinin altını çizselerdi. Asli anlamda milletvekilliği görevini tutan arkadaşlar haksız rekabeti ortadan kaldırsalardı, yasalarla uğradığımız bu haksızlıklara karşı mücadele verselerdi. Eleştirileri yaparken bunların da göz önünde bulundurulması gerekiyor"

Harmancı tüm muhalif çevrelerin aç kaplanlar gibi ne zaman maaş krizi yaşayacaklarını beklediklerini dile getirerek, bu noktada önemli açılımlar yaparak ayakta kaldıklarını anlattı.

"Bu yıl biz inanılmaz iyi bir bütçe yönettik"

"Bu yıl biz inanılmaz iyi bir bütçe yönettik" diyen Harmancı, "eğer bunu yapamasaydık, kilitlenecektik" dedi. Harmancı, memur fazlalığı ancak işçi açıkları olduğunu da vurgulayarak, dışarıdan hizmet almak zorunda olduklarını, tüm şartlar göz önüne alındığında belediyenin durumunun iyi olduğunu kaydetti.

"51/95'i bekledim"

Adaylığını geç açıklamasının nedeninin 51/95 Belediyeler Yasası olduğunu da dile getiren Harmancı, 'hangi yasayla belediye yönetecektim?' diye sordu. "Bu yasa yıllardır belediyelerin bekledikleri yasadır" diyen Harmancı, bu yasayla belediyelerin çoğu kayıplarının giderileceğini kaydetti.

Harmancı, yeni dönemde terminal projesi, Kanlıdere projesi ve Haspolat’daki su projesini hayata geçireceklerini de sözlerine ekledi.