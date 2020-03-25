Harmancı: Belediyelerden yüzde 25 kesinti tüm mücadeleye sekte vuracak bir yaklaşım

Hükümetin bugün Koronavirüs salgınından dolayı duran ekonomiye karşı ekonomik önlem paketini açıklamasının ardından paylaşımda bulunan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, “Çok üzgünüm hem de çok” ifadelerine yer verdi.

Harmancı’nın paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Toplumun en yanındaki kurumlar olan belediyelerden yüzde 25 kesinti, tüm mücadeleye sekte vuracak bir yaklaşım, sadece coronavirüs mücadelesi içim o günden beri harcadığımız ilaç/malzeme rakamı yaklaşık 2 milyon, yurttaştan elde ettiğimiz tahsilat 100 den 1’e düşmüş durumda kapalıyken açtığımız saat sayısı 300...

Çok üzgünüm hem de çok...”