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Harmancı: Belediyelerden yüzde 25 kesinti tüm mücadeleye sekte vuracak bir yaklaşım

Ekonomik önlem paketinin açıklanmasının ardından paylaşımda bulunan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, “Belediyelerden yüzde 25 kesinti tüm mücadeleye sekte vuracak bir yaklaşım” dedi.

25 Mart 2020 Çarşamba 21:36
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Harmancı: Belediyelerden yüzde 25 kesinti tüm mücadeleye sekte vuracak bir yaklaşım

Hükümetin bugün Koronavirüs salgınından dolayı duran ekonomiye karşı ekonomik önlem paketini açıklamasının ardından paylaşımda bulunan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, “Çok üzgünüm hem de çok” ifadelerine yer verdi.

Harmancı’nın paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Toplumun en yanındaki kurumlar olan belediyelerden yüzde 25 kesinti, tüm mücadeleye sekte vuracak bir yaklaşım, sadece coronavirüs mücadelesi içim o günden beri harcadığımız ilaç/malzeme  rakamı yaklaşık 2 milyon, yurttaştan elde ettiğimiz tahsilat 100 den 1’e düşmüş durumda kapalıyken açtığımız saat sayısı 300...

Çok üzgünüm hem de çok...”

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsMehmet HarmancıEkonomik önlem Paketii
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Vatandaş 2020-03-25 22:54:05

Hastalık dört bir yanı sarmış insanlar Canının derdinde sende belediye başkanı olacan sizin bu para hırsınız yüzünden dur bakam daha neler gelecek harmancı efendi

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