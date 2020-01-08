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Harmancı: Çok ağır bir akşam bizleri bekliyor

08 Ocak 2020 Çarşamba 16:57
Harmancı: Çok ağır bir akşam bizleri bekliyor

Lefkoşa TÜrk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa'yı zor bir gecenin beklediğini belirterek 5 taraftan Lefkoşa'ya su geldiğini kaydetti.

Harmancı sosyal medyadan yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "Çok ağır bir akşam bizleri bekliyor, Kanlıdere aktif, Dikmen’den gelen dere aktif, Kanlıköy kolu aktif güneyden gelen asi dere aktif ve Gönyeli barajının taşması başlamış durumda. 5 koldan Lefkoşa’ya su girişi vardır. Öğlen saatlerinde meydana gelen bazı su baskınlara ekiplerimiz müdahele etmeye devam ediyor. Özellikle dere kenarında evleri bulunanların bu akşam araçlarını dere kenarlarına park etmemesi yaşanabilecek taşmalardan daha az etkilenmeyi sağlayacaktır. Tüm ekiplerimizle görev başındayız."

Anahtar Kelimeler:
Harmancı
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Daş 2020-01-08 20:49:05

Derin bir nefes çekiyorum sonra bu başlığı okuyorum ve aniden bir gülme alıyor :)

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vatandaş1 2020-01-08 22:19:51

yalan dolan işi harmancının

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