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Harmancı: "Çok önemli bir protokol"

Törende, LTB adına Başkan Mehmet Harmancı, Oda adına Başkan Mahmut Kanber ve Birlik adına Başkan Mehmet Ali Andıç iş birliği protokolüne imza koydu.

29 Ocak 2020 Çarşamba 16:25
Harmancı: "Çok önemli bir protokol"

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) ile Mekanik Sıhhi Tesisatçılar Birliği arasında Lefkoşa belediye sınırları içindeki yapılar ve binaların sıhhi tesisat ve mekanik alanıyla ilgili işlerde ortak çalışma ve iş birliğini öngören protokol imzalandı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre KTEZO’da bugün düzenlenen törende, LTB adına Başkan Mehmet Harmancı, Oda adına Başkan Mahmut Kanber ve Birlik adına Başkan Mehmet Ali Andıç iş birliği protokolüne imza koydu.

Çalışmalara standart getirecek protokol ile LTB, Oda ve Birlik tarafından belirlenecek birer yetkili ortak bir çalışma grubu oluşturacak ve kayıt dışı, gelişigüzel ve korsan uygulamaların önüne geçilmesi, vergi ve gelir kayıplarının önlenmesi, kalite standartlarının sağlanması ve ilgili alanlardaki izlenebilirliğin sağlanması ile sektörün güçlü bir hale getirilmesi için ortak çalışmalar yapacak.  

HARMANCI: “ÜLKENİN, LEFKOŞA’NIN VE BÜTÜN ALANLARIN DENETLENEBİLİR OLMASI AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ BİR PROTOKOL”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, KTEZO ve Mekanik Sıhhi Tesisatçılar Birliği ile iş birliği protokolü imzalamaktan mutluluk duyduğunu belirterek protokolün imzalanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

“Her şeyden önce hem ülkenin hem Lefkoşa’nın hem de ait olduğumuz bütün alanların denetlenebilir olması, belli bir standartla bunların yapılıyor olması ve emeğin gerçek değerini bulabilmesi açısından bugün önemli bir protokole imza atıyoruz” diyen Harmancı, protokolle amaçlanan işin gerçekten çok zor bir iş olduğunu, denetim ve takip gerektiren, yasalarla desteklenmesi gereken bir prosedür gerektiğini söyledi. 

İNŞAAT İZİNLERİNDE ÜYELİĞE BAKILACAK

Harmancı, atılan imza ile birlikte inşaat izinlerinde LTB’ye ulaştırılan dosyalardaki isimlerin Oda ile Birliğe üye olup olmadığına bakılacağını belirtti.

Bu protokolün bir başlangıç olduğunu kaydeden Başkan Harmancı, bu başlangıçla birlikte işin yasal zemine oturtulması için takipçi olunması gerektiğine vurgu yaptı.

Harmancı “Umarım bundan sonrası daha kayıt altında, daha denetlenebilir ve insanlarımızın bir problemi olduğunda kimin yaptığını, sorumlusunun kim olduğu bilgisine daha çabuk ulaşabileceği bir sistemi hayata geçiririz” diye konuştu.

Son Güncelleme: 29.01.2020 16:32
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GündemHaberkıbrısProtokolönemlHarmancı
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