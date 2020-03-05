Harmancı'dan Spehar'a mektup

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile eski Lefkoşa Havaalanı’nda yer alan BM ofisinde görüştü. Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile LTB Başkanı Mehmet Harmancı görüşme sırasında geçiş kapılarında yaşanan son durumu değerlendirirken Başkan Harmancı, Rum yönetimin tek taraflı olarak aldığı mantık dışı karara ilişkin rahatsızlığını belirten bir mektubu da Spehar’a takdim etti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı görüşmede Özel Temsilci Spehar ile karşılıklı geçiş kapılarıyla ilgili genel durum değerlendirmesi yaptıklarını belirterek,geçmişte ciddi ve uzun süreli uğraşlar sonrasında ciddi bir sivil ve siyasi irade sonucu açılan ve Lefkoşa’nın iki yakasına önemli bir katkı koyan, bir anlamda düğme haline gelmiş Lokmacı Kapısı’nın tek taraflı bir kararla, inandırıcılıktan yoksun gerekçelerle kapatılması kabul edilebilir olmadığının altı çizildi.

Toplum liderlerinin himayelerinde oluşturulan ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın girişimleri ile 1 Şubat ve 20 Şubat tarihlerinde toplanarak tüm dünyayı tehdit eden Coronavirüs konusunu değerlendiren İki Toplumlu Sağlık Komitesi adada virüs saptanmadığından, ülkeye gelişlerin sıkı denetime tabi tutulması yönünde görüşüne rağmen alınan bu kararın bilimsel yaklaşımları yok saydığını ve dahası her iki toplumun da benimsemediği tek yanlı kararlar alarak uygulamaya konmasının, sadece iki toplumun ilişkilerini sekteye uğratır içerikte olduğunun da görüşmede altı çizilmiştir.

LTB Başkanı Harmancı: “Corona virüsü öne sürülüyorsa diğer kapıların da açık olması çok çelişkili bir durumdur. Sığınmacıların Güney Kıbrıs’a geçişiyle ilgili bir endişe varsa zaten sığınmacıların geçişinin mevcut kapılar aracılığı ile olması söz konusu değildir. Bazı kapıların kapatılmasıyla ilgili tüm endişelerimizi ve duruşumuzu bir mektupla Sn.Spehar’a ilettik. Biz Lefkoşa’da daha fazla geçiş kapısı açılması umuduyla çalışmalarımızı sürdürürken kapıların kapatılmasına yönelik mantıkdışı kararlar her iki toplumun insanlarını ve iki toplum arasındaki güveni olumsuz etkilemiştir. Bu karar bizleri ileriye değil geriye götürmüştür”