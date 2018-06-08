Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
95997
ALTIN
187.658
DOLAR
4.4907
STERLİN
6.0088
EURO
5.2753
Kilo aldıkça bu risk artıyor!
Kilo aldıkça bu risk artıyor!
Karpuzu sakın böyle tüketmeyin!
Karpuzu sakın böyle tüketmeyin!
Hızlı yürümek ömrü uzatıyor
Hızlı yürümek ömrü uzatıyor
Bacak krampları neden yazın artıyor!
Bacak krampları neden yazın artıyor!
Meyveleri abartmadan yiyin!
Meyveleri abartmadan yiyin!
banner34

Harmancı: "Doğru işbirliklerinden doğru sonuçlar doğar"

Mehmet Harmancı Lefkoşa’nın önümüzdeki dört yılda da sanatla yaşayacağını söyledi.

08 Haziran 2018 Cuma 16:09
Harmancı: "Doğru işbirliklerinden doğru sonuçlar doğar"

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, dört yıl boyunca EMAA ile yapılan işbirliğinin, insanlara kaybettikleri inançlarının kazandırabileceğinin bir örneği olduğunu vurguladı.

Harmancı’nın Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Belediye Başkan adayı Mehmet Harmancı Lefkoşa’nın önümüzdeki dört yılda da sanatla yaşayacağını söyledi.

Başkan Harmancı bu sabah sırasıyla Bayraktar Türk Maarif Koleji, Bayraktar Ortaokulu ve Avrupa Akdeniz Sanat Derneği’ni(EMAA) ziyaret etti.

Okul ziyaretlerinde okul yönetici ve öğretmenlerle sohbet ederek dört yıllık hizmetler, icraatları ve 2018-2022 dönemine yönelik projeleri hakkında bilgi veren Başkan Harmancı ve bazı belediye meclis üyesi adaylarından oluşan ekibi, daha sonra EMAA’ya giderek dernek başkanı Zehra Şonya ve üyelerle görüştü.

banner39
"550 çocuk ve yetişkinin EMAA ile düzenlediğimiz kurslara katıldı"

Harmancı burada, EMAA’nın kendileri için kurumsal işbirliğinin sembolü olan bir sivil toplum örgütü olduğuna işaret etti. “Göreve geldiğimizde hem inançsız, kendine güvenini yitirmişbir şehir ve belediye personeli vardı. Biz,beraberhareket edersek şehre ve çalışanlarımıza inançlarını geri kazandırabileceğimizi düşündük ve EMAA ile işbirliğimiz bunun örneği oldu” diye konuşan Harmancı, dört yıllık görev süresi içinde EMAA ile yapılan işbirliği sonucu 550 çocuk ve yetişkinin EMAA’daki kurslardakatıldığını kaydetti. Harmancı, “demek ki, doğru işbirliklerinden doğru sonuçlar doğuyor. Bu işbirliklerinin, kimsenin iki dudağı arasında olmadan, kurumsal bir yapı içerisinde ilerletilebileceğini yaşadık.” dedi.

Hayalimiz, sanatla yaşayan bir Lefkoşa “Bizim şehrin sanat yaşamına dair daha büyük hayallerimiz var” diye konuşan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, bunun, Lefkoşa’nın sanatla yoğrulabileceği, sanatla yaşayacağı bir 2018-2022 dönemini olduğunu söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ama bunu salt Belediye Başkanı ya da Belediye Meclis Üyelerinin vizyonuyla değil, bu şehirde yaşayan herkesin katılımıyla, yapmak zorundayız. Bunu şüphesiz sanatsal özgürlükle, sanatçı özgürlüğü ve onların üretimine hiçbir şekilde müdahale etmeden,kırmadan, başkalaştırmadan başarmak zorundayız. Bu geçtiğimiz dört yıl içerisinde Lefkoşa’nın kültür ve sanat alanında zihinsel bir devrim yaşadık. Özgürlüklerin doyasıya yaşandığı, bireylerin ve sanatçıların hiçbir baskı altına alınmadan kendini ifade edebildiği dört yıl geçirdik. Özellikle surlar içerisinde geliştirilenalanlarda yeni sanat atölyelerinin geliştirilmesi, Yediler’in belki de bu çerçevede dönüşümünün sağlanması şehre çok büyük bir katkı sağlayacaktır”.

Şehirde sadece heykeller değil, insanların her görüşlerinde bir anlam çıkarabileceği, yorum yapabileceği eserler de görmek istediklerinin de altını çizen Harmancı, “bunu da sanatçılarla beraber başaracağız. EMAA’ya bugüne kadar gösterdiği dayanışma ve ortak çalışma için teşekkür ediyorumve önümüzdeki dört yılda da aynı dinamizmle ilk günkü gibi aynı heyecan ve aşkla çalışmaya devam etmek kararlılığında olduğumuzun altını çizmek isterim” diyerek sözlerini sonlandırdı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saraçoğlu Vakfı, fitre ve zekat bağışı kabul ediyor
Saraçoğlu Vakfı, fitre ve zekat bağışı kabul ediyor
UBP Güzelyurt’ta tanıtım şöleni düzenlendi
UBP Güzelyurt’ta tanıtım şöleni düzenlendi
Nidai Güngördü açık ara ile önde!
Nidai Güngördü açık ara ile önde!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim