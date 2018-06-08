Harmancı: "Doğru işbirliklerinden doğru sonuçlar doğar"

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, dört yıl boyunca EMAA ile yapılan işbirliğinin, insanlara kaybettikleri inançlarının kazandırabileceğinin bir örneği olduğunu vurguladı.

Harmancı’nın Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Belediye Başkan adayı Mehmet Harmancı Lefkoşa’nın önümüzdeki dört yılda da sanatla yaşayacağını söyledi.

Başkan Harmancı bu sabah sırasıyla Bayraktar Türk Maarif Koleji, Bayraktar Ortaokulu ve Avrupa Akdeniz Sanat Derneği’ni(EMAA) ziyaret etti.

Okul ziyaretlerinde okul yönetici ve öğretmenlerle sohbet ederek dört yıllık hizmetler, icraatları ve 2018-2022 dönemine yönelik projeleri hakkında bilgi veren Başkan Harmancı ve bazı belediye meclis üyesi adaylarından oluşan ekibi, daha sonra EMAA’ya giderek dernek başkanı Zehra Şonya ve üyelerle görüştü.

Harmancı burada, EMAA’nın kendileri için kurumsal işbirliğinin sembolü olan bir sivil toplum örgütü olduğuna işaret etti. “Göreve geldiğimizde hem inançsız, kendine güvenini yitirmişbir şehir ve belediye personeli vardı. Biz,beraberhareket edersek şehre ve çalışanlarımıza inançlarını geri kazandırabileceğimizi düşündük ve EMAA ile işbirliğimiz bunun örneği oldu” diye konuşan Harmancı, dört yıllık görev süresi içinde EMAA ile yapılan işbirliği sonucu 550 çocuk ve yetişkinin EMAA’daki kurslardakatıldığını kaydetti. Harmancı, “demek ki, doğru işbirliklerinden doğru sonuçlar doğuyor. Bu işbirliklerinin, kimsenin iki dudağı arasında olmadan, kurumsal bir yapı içerisinde ilerletilebileceğini yaşadık.” dedi.

Hayalimiz, sanatla yaşayan bir Lefkoşa “Bizim şehrin sanat yaşamına dair daha büyük hayallerimiz var” diye konuşan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, bunun, Lefkoşa’nın sanatla yoğrulabileceği, sanatla yaşayacağı bir 2018-2022 dönemini olduğunu söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ama bunu salt Belediye Başkanı ya da Belediye Meclis Üyelerinin vizyonuyla değil, bu şehirde yaşayan herkesin katılımıyla, yapmak zorundayız. Bunu şüphesiz sanatsal özgürlükle, sanatçı özgürlüğü ve onların üretimine hiçbir şekilde müdahale etmeden,kırmadan, başkalaştırmadan başarmak zorundayız. Bu geçtiğimiz dört yıl içerisinde Lefkoşa’nın kültür ve sanat alanında zihinsel bir devrim yaşadık. Özgürlüklerin doyasıya yaşandığı, bireylerin ve sanatçıların hiçbir baskı altına alınmadan kendini ifade edebildiği dört yıl geçirdik. Özellikle surlar içerisinde geliştirilenalanlarda yeni sanat atölyelerinin geliştirilmesi, Yediler’in belki de bu çerçevede dönüşümünün sağlanması şehre çok büyük bir katkı sağlayacaktır”.

Şehirde sadece heykeller değil, insanların her görüşlerinde bir anlam çıkarabileceği, yorum yapabileceği eserler de görmek istediklerinin de altını çizen Harmancı, “bunu da sanatçılarla beraber başaracağız. EMAA’ya bugüne kadar gösterdiği dayanışma ve ortak çalışma için teşekkür ediyorumve önümüzdeki dört yılda da aynı dinamizmle ilk günkü gibi aynı heyecan ve aşkla çalışmaya devam etmek kararlılığında olduğumuzun altını çizmek isterim” diyerek sözlerini sonlandırdı.