Harmancı: "Ekonomik temele dayandırılmayan vaatler, vaat olarak kalır"

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, dört yıl önce çok iyi bir ekonomik yapılandırma programı ile yola çıktıklarını ve bunu başarıyla uyguladıklarını, tüm projelerinin de ekonomik temele dayandığını vurguladı.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi Belediye Başkan adayı Mehmet Harmancı, “Lefkoşalılar çok zor günlerden geçti. Belediye, kurultay hesapları uğruna heba edildi. LTB’de geçmişin kötü izlerini Lefkoşalılarla beraber sildik” dedi.

Başkan Harmancı ve Lefkoşa ekibi, bugüne de yoğun bir gündemle başlayarak, sırasıyla Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Kıbrıs Türk Emekliler Derneği ve Türk-Sen’i ziyaret etti, daha sonra Sosyal Sigortalar Dairesi’ne giderek çalışanlarla selamlaştı.

Günün ilk ziyaretini Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne yapan Mehmet Harmancı, dernekle yakın işbirliği içerisinde olduklarına işaret etti ve “Bu hastalıkla mücadele edenlere yardımcı olabilmişsek, bir nebze faydamız dokunmuşsa ne mutlu” diye konuştu. Derneğin ulvi bir görev yaptığını ve devletin sorumluluğunu üstlendiğini ifade eden Harmancı, yerel yönetimler olarak kendilerine düşen görevin de hastalığı tetikleyen uygulamalara karşı çıkmak olduğunu vurguladı. Lefkoşa Türk Belediyesi olarak biyolojik mücadele yöntemini kullandıklarını söyleyen Harmancı, “kimyasal mücadele, sineklerin verdiği zarardan çok daha büyük zararlara yol açıyor” dedi

Harmancı, hedeflerinin daha yeşil bir Lefkoşa’da, sürdürülebilir gelişim ve kaliteli bir yaşam olduğunu sözlerine ekledi.

Dernek Başkanı Raziye Kocaismail de Harmancı’nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sayın Harmancı’ya her zaman yanımızda olduğu ve sorunlarımızı çözdüğü için ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, günün ikinci ziyaretini Kıbrıs Türk Emekliler Derneği’ne yaptı.

33Burada yaptığı konuşmada 4 yıllık icraat ve hizmetleriyle 2018-2022 dönemine yönelik projeler hakkında bilgi veren Harmancı, dört yıl önce çok iyi bir ekonomik yapılandırma programı ile yola çıktıklarını ve bunu başarıyla uyguladıklarını söyledi. Tüm projelerinin ekonomik temele dayandığını vurgulayan Başkan Harmancı, “ekonomik temele dayanmayan vaatler sadece vaat olarak kalır” diye konuştu.

LTB’nin, 2018-2022 dönemine ait yatırımlarla ilgili mali tablosu konusunda da bilgi veren Harmancı, seçimler nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Ofisi’nin 2018’eyönelik hibe programının henüz açıklanmadığını, açıklandığı zaman sunulacak 15 projeleri bulunduğunu da sözlerine ekledi.

LTB Başkanı Harmancı, daha sonra Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu’nu (Türk-Sen) ziyaret etti.

Harmancı, Türk-Sen’in birçok toplumsal mücadelede aktif rol almış önemli bir federasyon olduğuna işaret ederek, Türk-Sen’in LTB’nin kaos yaşadığı dönemlerdeki katkılarının yadsınamaz olduğunu vurguladı.

2010-2013 döneminin kamu ve yurttaşların kaynaklarının heba edildiği bir dönem olduğunu anımsatan Harmancı, bu dönemde istihdam edilen personelin, iş ve aş tehdidiyle parti bayrağı salamaya gönderildiklerinin altını çizdi. Harmancı, LTB’de bugün iş barışının sağlandığını, ilk kez bir al-ver süreci sonucu, Belediye Emekçileri Sendikası’yla (BES) toplu iş sözleşmesi imzalandığını belirtti.

“LTB, üzerindeki borç kamburundan artık kurtuldu” diye konuşan Harmancı, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin bugün ekonomik anlamda geldiği nokta hakkında detaylı bilgi vererek, “sürdürülebilir gelişme devam edecektir. Lefkoşa Türk Belediyesi’nin adının bir kez daha keyfi istihdamlar ve ihale yolsuzluklarıyla anılmaması, Sayıştay raporlarında sözü edilenlerin bir daha karşımıza çıkmaması için çalışacak, Lefkoşa’yı inanç, elbirliği ve azimle geleceğe taşıyacağız” dedi.