Harmancı: Evlerimize can alırken barınağımıza uğrayın

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa’da belediyenin denetimine verilen barınağı ziyaret etti.

Harmancı bu sabah sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “herkese güzel bir pazar dilerim, bayram öncesi ve sırasında yoğun bir çalışma yaparak mahkeme kararıyla denetimimize aldığımız barınağın boya ve temizlik gibi temel sorunlarını giderdik, barınaktaki canlarımızın veteriner kontrollerini tamamladık ve tedavi süreçlerini başlattık. Lütfen evlerimize can alırken barınağımıza uğramayı unutmayalım”ifadelerini kullandı.