Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Erkeklerde kadınlara göre daha fazla görülüyor!
Erkeklerde kadınlara göre daha fazla...
Kiminle Vakit Geçirirsek Beynimiz Onunkine Benziyor…
Kiminle Vakit Geçirirsek Beynimiz Onunkine...
Rafine süpermarket yağlarına dikkat!
Rafine süpermarket yağlarına dikkat!
'Karabasan'ı tetikleyen en önemli iki neden
'Karabasan'ı tetikleyen en önemli iki...
İşte anne adaylarının en çok merak ettiği o soru
İşte anne adaylarının en çok...

Harmancı, Girne Kapısı esnafını ziyaret etti

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa esnafı ile her dönem bir araya gelerek beklentilerini alan ve bölgesel projeler öncesinde görüş ve düşünceleri dinledi.

19 Aralık 2019 Perşembe 11:48
Harmancı, Girne Kapısı esnafını ziyaret etti

Yaklaşan yeni yıl öncesinde ilk olarak Taşkınköy bölgesi esnafını ziyaret eden Başkan Harmancı’nın bu kez durağı Girne Kapısı esnafı oldu.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Girne Kapısı ile Dikilitaş arasında bulunan esnafların yeni yılını kutlayan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, belediyenin uygulamaları yanında yapılması planlanan projeler konusunda düşünceleri dinledi.
Yeni yıl öncesi esnafı rahatlatabilecek ihtiyaçların ne olduğunu da soran Başkan Harmancı’ya LTB Müdür Muavini Fikri Özgüvenli, bazı şubelerin amirleri ve halkla ilişkiler çalışanları eşlik etti.

DB/LTB

Anahtar Kelimeler:
Harmancı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yılmaz Bora AA’nın , “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı
Yılmaz Bora AA’nın , “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı
Mehmetçik Kültür-Sanat Evi’nde söyleşi düzenleniyor
Mehmetçik Kültür-Sanat Evi’nde söyleşi düzenleniyor
İçişleri Bakanlığı’nın 317 milyon 26 bin 900 TL’lik bütçesi onaylandı
İçişleri Bakanlığı’nın 317 milyon 26 bin 900 TL’lik bütçesi onaylandı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim