Harmancı: Hedeflerimizden vazgeçmiş değiliz

Harmancı, Belediye’yi borç yükünün altında ezilen, emekçinin hakkını ödeyemeyen ve halka hizmet götüremeyen kırılgan bir yapıdan, yatırım yapan ve gerektiğinde geri ödeme sorunu yaşamadan kredi alabilen bir noktaya getirdiklerini kaydetti.

Harmancı bu sabah sırasıyla Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen) ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı (KTTO) ziyaret ederek başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

Harmancı’ya ziyaretinde LTB meclis üyesi adaylarından oluşan bir heyet eşlik etti. Harmancı ziyaretlerde yaptığı konuşmada, görevi devraldıkları günden itibaren yaptıkları çalışmalarla LTB’yi kırılgan bir yapıdan direngen bir yapıya ulaştırdıklarını vurgulayarak şöyle konuştu: “Yerel yönetimler seçimleri en nihayet 25 Aralık’ta gerçekleşiyor. Elbette geride bıraktığımız sekiz buçuk yıllık dönemimiz var ve önümüzdeki dört yıl için de Lefkoşalılardan onay talep ediyoruz. Lefkoşalılar popülizmden uzak, kaynaklarını doğru kullanmayı başaran, geçmişin kötü izlerini silerken aynı zamanda da Lefkoşalıların beklentilerine yönelik özveri ve sorumlulukla çalışan bir yönetim anlayışına sahip oldu.” 2018’e kadar banka borçlarını kapattıklarını aktaran Harmancı, “Geriye dönüp baktığımızda bu kırılgan yapının artık daha dirençli, eskisi gibi en ufak rüzgarda sallanmayan ve döviz krizi, pandemi ve bir yüksek enflasyon döneminde çalışanlara olan ödevini yerine getirmeyi başarmış, Lefkoşalılara olan sorumluluklarıyla ilgili gerek üstyapı gerekse altyapı hamleleriyle aksatmadan sürdürebilen bir yapıya dönüştüğünü görüyoruz” diye konuştu. ‘Her şeyi tamamladık’ iddiasında olmadıklarını ve bu iyileşme sürecinin bir istikrara ihtiyacı olduğunun altını çizen Harmancı, daha güçlü adımlar atabilmek için ciddi bir çalışma yapmanın zorunlu olduğunu vurguladı. “Sekiz buçuk yılda farklı birçok hükümetle çalıştık” diyen Harmancı, “Bu, yerel yönetimler açısından da, sendikacılar açısından da çok zor bir durumdur. Çünkü bekleyen, aşılmasını istediğimiz yasal zorluklar var. Bu konuda halkın yaşamakta olduğu kavram kargaşaları var. Bunları gidermek adına çok ciddi çalışmalar yapılması gerekiyor. Bizler çalışıyoruz ama karşımızdaki muhatapların sürekli değişmesi büyük problem çıkarıyor. Önümüzdeki dört yılda komitede tamamlanan ve artık Meclis’in gündemine gelmesi gereken 51/95 Belediyeler Yasa Tasarısı’nın bir an önce yasalaşmasını talep ediyoruz. Buna paralel olarak belediyelerin ayakları yere daha sağlam basacak, geleceğe daha kaygısız bakacak ve en azından öngördüğümüz ciddi projelerimiz için finansmanı çok daha rahat sağlayabilecek pozisyona gelebileceğiz” şeklinde konuştu. Koop-Sen başkan ve yetkilileriyle olan görüşmesinde kırsal kalkınmaya yönelik projeleriyle ilgili de bilgi verip, geçmiş dönemde bu bağlamda bir deneme yaptıklarını anlatan Harmancı, soya fasulyesinin ülkedeki hayvancılık açısından en önemli girdi maddelerinden biri olduğuna dikkat çekti. Yem olarak yaklaşık 15 milyon dolarlık ithalat yapıldığını ifade eden Harmancı, bugün etin daha pahalı olma sebeplerinden birinin de bu olduğuna dikkat çekti.

Harmancı, “Biz Haspolat’ta yaklaşık 400 kilo üreterek bunun üretilebilecek bir meta olduğunu ispatladık. Buradaki hedefimiz bu bölgede atıl durumda bulunan arazilerin gençlere kırsal kalkınma hedefi doğrultusunda üretim amaçlı olarak verilebilmesi ve belki bir yerel kooperatif oluşturarak bunun özellikle hayvancılara yem maddesi olarak sağlanmasını başarmaktı. Maalesef bu bölgedeki araziler konusunda, değişen hükümetler döneminde her değişen bakana bunu anlatana kadar konu düzgün bir politikaya ulaştırılamadı ama bu hedefimizden vazgeçmiş değiliz. Ortada bilimsel bir rapor var, bu rapor doğrultusunda ilerlemeye ve şartları zorlamaya devam edeceğiz” dedi. Harmancı KTTO ziyaretinde ise çok önemli altyapı hamleleri gerçekleştirdiklerine işaret ederek özellikle sanayi ve ticaretin yoğun etkilendiği Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki, Başbakanlık ışıklarındaki drenaj problemi ile Lefkoşa’nın yarınlarını kurtaracak en büyük proje olan AB finansmanlı 11 milyon Euro’luk Kanalizasyon Taşıyıcı Hat ihalesinin tamamladığını kaydetti. “Şimdi önümüzdeki dört yılllık dönem için göreve talibiz ve bu dört yıllık dönemde de özellikle ticaret dünyasının beklentilerinin çok net farkında olduğumuzu düşünüyorum” diye sözlerini sürdüren LTB Başkanı Mehmet Harmancı, yurttaşların işlemlerini de kolaylaştırmak adına bu alana 4.5 milyon TL’lik yatırım yaparak Kent Bilgi Sistemi ihalesini açtıklarını vurguladı. Kent Bilgi Sisteminin 2023 yılında tamamlanacağını belirten Harmancı, “Buradaki amacımız e-belediyeciliğin altyapısını tamamlamak ve özellikle iş dünyasının yakından takip ettiği işyeri izinlerinin yenilenmesi hizmetini bir mobil uygulama hızına çevirmektir” dedi. Şüphesiz bir başka önemli konunun ise kurdukları kardeş şehir ilişkileri olduğunu belirten Harmancı, “İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Gaziantep, Bursa, buralar Türkiye’nin önemli ekonomi ve sanayi şehirleridir. Kendi içimizde ve özellikle KTTO’yla da ilişkilerde bir odak noktası oluşturmayı ve bu merkezlerle bağımızı güçlendirerek hem iş insanlarımızın bundan faydalanabilmesini, hem de oralardaki ticaret insanlarıyla yakın iletişim kurmayı hedef haline getiriyoruz” dedi.

AB ile ilişkiler konusunda ise, bunun Kıbrıslı Türklerin hak ve menfaatlerine hassasiyet gösteren bir çerçevede olmasına dikkat çeken Harmancı, özellikle AB’nin 2018’de Kıbrıslı Türklere açtığı bütçe kanallarının, buralarda mevcut politik gerçeklik üzerinden en maksimum faydayı adaleti olarak nasıl sağlayabiliriz şeklinde yönlenmesi gerçeğinden hareket ederek, tabandan tavana yayılan bir mücadele olması gerektiğini ve bunda da ısrarcı olacaklarını vurguladı.