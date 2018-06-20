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Harmancı: "Her şeyi dürüstlükle ve şeffaflıkla yaptık"

Harmancı önümüzdeki 2018-2022 dönemi için hedeflerinin sürdürülebilir gelişim ve kaliteli yaşam olduğunu bir kez daha vurguladı.

20 Haziran 2018 Çarşamba 09:16
Harmancı: "Her şeyi dürüstlükle ve şeffaflıkla yaptık"

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Belediye Başkan adayı Mehmet Harmancı önümüzdeki 2018-2022 dönemi için hedeflerinin sürdürülebilir gelişim ve kaliteli yaşam olduğunu bir kez daha vurguladı.

Harmancı basın bürosundan yapılan açıklamaya göre; Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Belediye Başkan adayı Harmancı dün öğleden sonra Polis Emeklileri Derneği’ni ziyaret etti. Buradaki konuşmasında da dernek üyelerine geçtiğimiz dört yılın özeti, hali hazırda sürdürülen işler ve önümüzdeki dört yılla ilgili projelerini aktaran Başkan Harmancı, “dört yıl önce göreve talip olurken kimseye gül bahçesi değil ama çok iyi bir ekonomik program vaat ettik ve bunun tamamını başardık” diye konuştu.

Göreve talip olurken verdikleri sözlerin yüzde 70’ini yerine getirdiklerini, bunun yanında kanalizasyon, yol, su şebekesi gibi söz vermedikleri birçok işi de yaptıklarına işaret eden Mehmet Harmancı, “Önümüzdeki dört yıl için hedefimiz, sürdürülebilir gelişim ve kaliteli yaşamdır” dedi.

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Dernek üyeleri gibi toplumda birçok deneyimli, bilgi birikimine sahip değerli insanlar bulunduğuna da işaret eden LTB Başkanı Mehmet Harmancı, “Bizlerin bu tecrübe ve bilgilere her zaman ihtiyacımız var” diyerek,bu amaçla, deneyimli kişilerin gönüllü ders verecekleri bir merkez oluşturma düşüncelerinin olduğunu da sözlerine ekledi.

Başkan Harmancı’nın kendilerine aktardığı icraatlar, hizmetler ve 2018-2022 dönemine yönelik projelerle ilgili bilgileri dikkatle dinleyen dernek üyeleri, “Nasıl bir belediye devraldığınızı ve bu noktaya getirmek için nasıl bir mücadele verdiğinizi görüyoruz.

Lefkoşa Türk Belediyesi’ni bulunduğu kötü durumdan çıkararak ayağa kalkması için gösterdiğiniz azim ve kararlılık, önümüzdeki dönem için bizlere umut vaat ediyor. Bu nedenle de sizi yeniden Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı olarak görmek istiyoruz” diye konuştular.

Dernek üyelerine teşekkür eden Başkan Harmancı ise, “Tüm bunları sizlerin, Lefkoşalıların anlayış, destek ve güveniyle başardık. Aynı beraberlikle Lefkoşa Türk Belediyesi’ni şüphesiz çok daha ileriye taşıyacağımıza olan inancım tamdır” dedi.

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lefkoşalı 2018-06-20 10:55:44

Yaşa bemmed! Seni gerçekten seviyoruz...Seni sevmeyen bilme ne olsun...

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Kıbrız 2018-06-20 12:41:49

Evet doğru söylersin Harmancı. Neydi öyle o bulduğun belediye. Korkunçtu. Şimdi tam denesinler seni. Çok güzel şeyler yapılacağını görecekler. Yaptın da zaten. Kabustu yaşananlar. kurtardın bizi.

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