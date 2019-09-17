Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Brad Pitt, uzaydaki astronot ile röportaj yaptı
Brad Pitt, uzaydaki astronot ile...
Geç yatan genç kızların kilo alma ihtimali artıyor
Geç yatan genç kızların kilo...
22. TÜRKSOY Opera Günleri başlıyor
22. TÜRKSOY Opera Günleri başlıyor
İdrar kaçırma artık çocukların kaderi değil
İdrar kaçırma artık çocukların kaderi...
Göz tansiyonu ihmale gelmez
Göz tansiyonu ihmale gelmez

Harmancı, İmamoğlu ile görüştü

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Harmancı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu ile görüştü.

17 Eylül 2019 Salı 14:51
Harmancı, İmamoğlu ile görüştü

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü.

LTB’den yapılan açıklamada, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kurumsal temele dayalı kapsamlı işbirliği için ilk önemli adımların dün atıldığı ifade edildi.

İBB’nin uluslararası temaslarının yoğunlukla yapıldığı tarihi Tunuslu Hayrettin Paşa Konağı’nda gerçekleştirilen görüşmede Başkanlar Harmancı ve İmamoğlu’na belediyelerden yetkililer eşlik etti.

Görüşmede Başkan Harmancı, LTB’nin vizyonu, hedefleri konusunda ve uluslararası tanınmışlığı bulunan LTB’nin bu statüsü hakkında İBB Başkanı İmamoğlu’na bilgiler verdi.

HARMANCI: “İKİ ŞEHRİN İŞ BİRLİĞİ VE DAYANIŞMASI GELİŞİP KURUMSAL NOKTAYA TAŞINACAK”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı özellikle kültür, sanat ve spor alanlarında yapılabilecek iş birlikleri konusunda fikirlerini paylaşırken, bu konularda gerçekleştirilecek temasların yararlı sonuçlar doğuracağına inandığını belirtti.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ile İstanbul Şehir Tiyatroları arasında var olan protokolün yenilenmesine önem verdiklerini de aktaran Başkan Harmancı, İBB Başkanı İmamoğlu’nu 20 Ekim’de yapılacak Lefkoşa Maratonu’na davet etti.

LTB’den verilen bilgiye göre, İBB Başkanı İmamoğlu ise konuşmasında, bir dönem bulunduğu Kıbrıs’ın hassas takip alanına girdiğini ifade ederek, başkent Lefkoşa ile birlikte diğer şehirlere de kapılarının ardına kadar açık olduğunu; iki şehrin iş birlikleri konusunda heyetinin çalışma yapacağını ve eksikliklerin tamamlanmasını sağlayacağını belirtti.

banner22
Son Güncelleme: 17.09.2019 14:57
Anahtar Kelimeler:
GörüştüImamoğluHarmancı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Cenk 2019-09-17 17:12:13

Sn. Harmancı İBB ile bir ortak proje yapılıp Lefkoşa şiddetsiz ormanını ıslah edip Lefkoşa halkına yürüyüş parkuru olarak ıslah edip halka kazandırsanız çok güzel bir hizmet olur. Ekrem bey bu konuda mutlaka yardımcı olacaktır diye ümid ediyorum. Alsancak belediyesinin çıkarma plajının karşısında yapmış olduğu yürüyüş parkuru gerçekten alkışlanacak kadar güzel Kıbrıs'ta. Teşekkürler.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Kerim 2019-09-17 15:19:47

Harmancı duğa etsin ltb aç insanları doyurdu sol cu olmak pardon pkk lı olmak nekadar güzel harmancı hdp CHP lilere daha yakın kıbrısda cahiller oy kullanır

Cevapla
Beğenmedim! (2)
Misafir Avatar
Vatandaş 2019-09-17 18:05:55 @Kerim

Sen ne dediğini kendin bile bilmiyor anlamıyorsun be düdük..Ne dedin şimdi sen haa?

Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Çevre yolundaki yağmursuyu giderleri temizleniyor
Çevre yolundaki yağmursuyu giderleri temizleniyor
Akıncı: "Artık sorunları ortadan kaldırma iradesini sergileme zamanıdır"
Akıncı: "Artık sorunları ortadan kaldırma iradesini sergileme zamanıdır"
Erhürman’dan 'siyasi eşitlik' değerlendirmesi
Erhürman’dan 'siyasi eşitlik' değerlendirmesi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim