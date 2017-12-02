Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) her yıl geleneksel olarak düzenlediği “Engelsiz Sanat Gecesi”nin bu yıl üçüncüsünü düzenledi. LTB ve LTB Gençlik Meclisi Engelsiz Gençlik Masası tarafından organize edilen ve 1 Aralık Cuma saat 18:30’da Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Salon 4’de yer alan etkinlikte çeşitli dans gösterileri ile müzik dinletileri gerçekleştirilirken özel gereksinimli öğrencilerin resim sergisi de açıldı. Engellemeyen Lefkoşa Birimi üyelerinin LTB tarafından YDÜ’ye ulaşımlarının sağlandığı 3. Engelsiz Sanat Gecesi’ne LTB Başkanı Mehmet Harmancı, TDP Gelen Başkanı Cemal Özyiğit, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, LTB Engellemeyen Lefkoşa Komisyonu Başkanı Çelen Çağansoy, özel gereksinimli bireylerle ilgili çalışma yapan ve eğitim veren STÖ’lerin yöneticileri ile çok sayıda yurttaş katıldı.

Harmancı: “İnsan potansiyeli ve işbirlikleriyle önemli projelere imza attık”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı yaptığı açılış konuşmasında Meclis üyesi Çelen Çağansoy’un üstün gayretleri sonucunda oluşturulan Engellemeyen Lefkoşa Komisyonu’nun çalışmaları ışığında kendilerine bir yol haritası çizdiklerini ve kısıtlı maddi imkanlara rağmen gerek insan potansiyelinin değerlendirilmesi gerekse farklı birçok kurum kuruluş ile gerçekleştirdikleri işbirliği sonucunda önemli projelere imza attıklarını kaydetti.

Harmancı konuşmasının devamında “Ulaşım problemi için göreve geldiğimizde LTB’ye ait hurda bir aracı yenileyerek özel gereksinimli bireylerimizin hizmetine sunduk, maraton düzenleyerek onun geliri ile engelsiz araç ile hizmeti geliştirdik, belediye çalışanlarına işaret dili eğitimi verdik, KTEZO ve Berberler Birliği ile iş birliği yapıp ücretsiz berber-kuaför ve bakım hizmeti sağladık, haftalık market alışveriş günleri devam ediyor ve haftalık engelsiz haber bülteni yayınlamaya başladık, engelsiz dans okulunu hayata geçirdik.” dedi.

Harmancı: “Bu etkinlik ilk kez kaynaşmalı bir şekilde gerçekleşiyor”

LTB 3. Engelsiz Sanat Gecesi’nin ilk kez kaynaşmalı biir şekilde yapıldığını ve özel gereksinimli bireyler ile diğer bireylerin ilk kez birlikte sahnede gösteriler sunacağını kaydeden Harmancı, bu 11 gösterinin kendilerine gerçek potansiyeli yanstııklarında engelleri bir bir kaldırma yolunda ciddi adılar atılabileceğini gösterdiğini ifade etti.

Harmancı: “2018’de sosyal mahrumiyet yaşayan engellilerin aileleri için Engelsiz Destek Merkezi hedefimiz var”

Harmancı : “Maddi güçle fiziksel engelleri kaldırabilirsiniz ama önemli olan paranın çözemeyeceği konularda adım atmaktır ve biz oradan başladık. 5 kilometre kaldırımı engelsiz noktaya getirdik. Hem farkındalık çalışmaları yapan hem de özellikle Haspolat bölgesinde engelli bireylerin hayatına dokunan Gençlik Meclisi üyelerimize teker teker teşekkür etmek isterim. Stüdyo 21 ile Surlariçi’nde çok verimli çalışmalara imza attık. Onlara da çok teşekkürler. Koltuklar, makamlar geçicidir ve önemli olan bir gün geriye dönüp baktığımızda bir ailemizin/çocuğumuzun hayatını kolaylaştırmış hale getirebilmişsek bu bizler için en büyük mutluluktur. 2018’de engelli arkadaşlar kadar sosyal mahrumiyet yaşayan engelli kardeşlerimizin ailelerine yönelik bir “Engelsiz Destek Merkezi” yaratma hedefimiz vardır ve hep beraber bu hedefe ulaşmak için sevgiyle, umutla ve inançla çalışacağız” dedi.

Gençlerin sevgisi ve yeteneği sanatla birleşince engel kalmadı

Bünyamin Akoğlu’nun piyano dinletisiyle başlayan gösteriler sırasıyla Lefkoşa Özel Eğitim ve Lefkoşa İş Özel Eğitim Merkezi’nin müzik dinletisi, Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi’nin dans gösterisi, Fikret Yaşam Uzun’un keman dinletisi, LTB Çocuk Dans Ekibi’nin dans gösterisi, ÖZEV’in müzik dinletisi, ALGIM’ın folklör ve modern dans gösterisi, LTB Haspolat Çocuk Halk Dansları Ekibi’nin folklör gösterisi, Seray Özcevher’in işaret dili ile gerçekleştirdiği şarkı icrası ,LTB Engelsiz Dans grubunun dans gösterisi, LTB Çocuk Korosu’nun müzik dinletisi ve K.T. Ortopedik Özürlüler Derneği’in dans gösterisiyle devam ederek farklı ekiplerden çocuklar ve gençlerden oluşan grubun final gösterisi ile sona erdi.

Gecede gösteriler öncesinde LTB Gençlik Meclisi Engelsiz Gençlik Masası ve LTB Engellemeyen Lefkoşa Birimi’nin çalışmalarıyla ilgili sunum da yapıldı.