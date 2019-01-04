Harmancı isim vermeden eleştirdi

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, isim vermeden ülkede statü sahiplerinin oğullarının çürük çıkartılıp askere gitmemesini ve bedelli hakkı kazanan sınıf farkı sahiplerinin para ödeyerek askerlik yapmasını eleştirdi. Mehmet Harmancı, vicdani reddin yasallaşmasını için çalışacağını söyledi.
Harmancı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Bu ülkede statü sahiplerinin oğulları "çürük" çıkartılıp askere gitmeyecek, gidenlere geri planda eften püften işler verilecek, bedelli hakkı kazanan sınıf farkı sahipleri para ödeyerek askerlik yapmayacak ama içi, vicdani bunu yapmak istemeyene meda zori askerlik yaptırılacak, hayır bu kişiler belki de daha uzun süreli bir kamu görevi ifa edebilmeli, sosyal hizmetlere yardımcı olabilmeli ülke bundan daha büyük bir fayda sağlamaz mı?
Ben vicdani redçi değilim ama kişilerin yapmama istekleri ve özgürlüklerini sonuna kadar savunuyorum ve sonuna kadar bunun yasallaşması için çalışacağım.
Mamur ettin Lefkoşa'yı da galdı bu hade beee şov yapma. İddialarını varsa öyle birşey açık açık isim ver. İşkembeden sarayönü gavesinda da atarlar senin gibi.
lefkoşada 5 paralık hizmetin yok birde bu işlere bulaşın
Durumun ne feci olduğunu. ne durumda bir belediye aldığını her inkar eden YALANCIDIR. Ona oy verdim. Gene vereceğim. Temiz insan bulup da bunamayın.Beğen (0) Beğenmedim! (0)