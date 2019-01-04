Harmancı isim vermeden eleştirdi

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, isim vermeden ülkede statü sahiplerinin oğullarının çürük çıkartılıp askere gitmemesini ve bedelli hakkı kazanan sınıf farkı sahiplerinin para ödeyerek askerlik yapmasını eleştirdi. Mehmet Harmancı, vicdani reddin yasallaşmasını için çalışacağını söyledi.

Harmancı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bu ülkede statü sahiplerinin oğulları "çürük" çıkartılıp askere gitmeyecek, gidenlere geri planda eften püften işler verilecek, bedelli hakkı kazanan sınıf farkı sahipleri para ödeyerek askerlik yapmayacak ama içi, vicdani bunu yapmak istemeyene meda zori askerlik yaptırılacak, hayır bu kişiler belki de daha uzun süreli bir kamu görevi ifa edebilmeli, sosyal hizmetlere yardımcı olabilmeli ülke bundan daha büyük bir fayda sağlamaz mı?

Anne babası olmayan bir çocuğa bir kaç yıl sahip çıkabilmeli, şiddet gören bir kişinin yardımına koşabilmeli, yardıma muhtaç yaşı ilerlemiş kişilere bakabilmeli, engelli ailelere destek verebilmeli, bunun neresi yurt ödevinden kaçmak.

Ben vicdani redçi değilim ama kişilerin yapmama istekleri ve özgürlüklerini sonuna kadar savunuyorum ve sonuna kadar bunun yasallaşması için çalışacağım.