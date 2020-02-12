Harmancı, KITREB heyetini kabul etti

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, geçtiğimiz Aralık ayında yapılan Genel Kurul ile göreve başlayan Dener Öymen başkanlığındaki Kıbrıs Türk Rehberler Birliği (KITREB) heyetini kabul etti. Görüşmede Dener Öymen başkanlığındaki KITREB heyeti Başkan Mehmet Harmancı’ya sektörün yerel yönetimlerle bağlantılı bazı taleplerini iletirken aynı zamanda kendisini 21 Şubat Dünya Rehberler Günü etkinliğine de davet ettiler.

KITREB Başkanı Dener Öymen turizm sektöründe yerel yönetimlerin çok önemli rolü olduğunu kaydederek turizm sektöründe hizmet veren ülke rehberlerinin de bu hizmeti daha iyi verebilmesi adına sektörün daha sıkı ve koordineli çalışmasını talep etti. Yeni yönetim olarak kendilerini kabul eden Başkan Harmancı’ya teşekkür eden Öymen bazı somut taleplerini de LTB Başkanı Harmancı’ya iletti.Turizmin şehirlerin gelişmesi üstündeki rolünün her geçen gün daha arttığını ifade eden Öymen sektörden gelen biri olarak hem geçmişten bugüne KITREB ile yakın işbirliği içinde olan hem de birçok farklı projede katkı koyan Başkan Harmancı’ya teşekkür etti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da turizm sektörünün şehirlerin ekonomik,sosyal,kültürel gelişimdeki önemine değinerek belediye olarak özellikle Surlariçi bölgesindeki turizm falliyetlerini yakından takip ettiklerini ve yerel yönetim olarak LTB’nin vizyonu çerçevesinde katkı koyduklarını vurguladı. Turizm sektöründe tüm paydaşların koordine içinde iyi bir çalışma sergilemesi ile ileriye doğru yol alınabileceğine dikkat çeken Harmancı turist rehberliğin de bu sektör içerisideki önemine vurgu yaptı.

Rehberliğin ancak sevilerek yapılabilecek bir meslek olduğunu kaydeden Harmancı, KITREB’in taleplerine de olumlu yaklaşarak çözüm üreteceklerini de belirtti. Yeni seçilen yönetim kuruluna çalışmalarında başarılar dileyen Başkan Harmancı,21 Şubat Dünya Rehberler Günü etkinliği daveti için de teşekkür etti.

(BRT/MAIL)