Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Vücudu hücresel yaşlanmaya karşı koruyor
Vücudu hücresel yaşlanmaya karşı koruyor
Kanada’da 11 milyon yıllık ‘ölüm meleği’ fosili bulundu
Kanada’da 11 milyon yıllık ‘ölüm...
Acun Ilıcalı Survivor 2020 yarışmacılarını açıkladı
Survivor 2020 kadrosu açıklandı
Google’a karşı dörtlü ittifak!
Google’a karşı dörtlü ittifak!
Hollywood efsanesi 103 yaşında hayatını kaybetti
Hollywood efsanesi 103 yaşında hayatını...

Harmancı, KITREB heyetini kabul etti

12 Şubat 2020 Çarşamba 14:33
Harmancı, KITREB heyetini kabul etti
banner48

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, geçtiğimiz Aralık ayında yapılan Genel Kurul ile göreve başlayan Dener Öymen başkanlığındaki Kıbrıs Türk Rehberler Birliği (KITREB) heyetini kabul etti. Görüşmede Dener Öymen başkanlığındaki KITREB heyeti Başkan Mehmet Harmancı’ya sektörün yerel yönetimlerle bağlantılı bazı taleplerini iletirken aynı zamanda kendisini 21 Şubat Dünya Rehberler Günü etkinliğine de davet ettiler.

KITREB Başkanı Dener Öymen turizm sektöründe yerel yönetimlerin çok önemli rolü olduğunu kaydederek turizm sektöründe hizmet veren ülke rehberlerinin de bu hizmeti daha iyi verebilmesi adına sektörün daha sıkı ve koordineli çalışmasını talep etti. Yeni yönetim olarak kendilerini kabul eden Başkan Harmancı’ya teşekkür eden Öymen bazı somut taleplerini de LTB Başkanı Harmancı’ya iletti.Turizmin şehirlerin gelişmesi üstündeki rolünün her geçen gün daha arttığını ifade eden Öymen sektörden gelen biri olarak hem geçmişten bugüne KITREB ile yakın işbirliği içinde olan hem de birçok farklı projede katkı koyan Başkan Harmancı’ya teşekkür etti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da turizm sektörünün şehirlerin ekonomik,sosyal,kültürel gelişimdeki önemine değinerek belediye olarak özellikle Surlariçi bölgesindeki turizm falliyetlerini yakından takip ettiklerini ve yerel yönetim olarak LTB’nin vizyonu çerçevesinde katkı koyduklarını vurguladı. Turizm sektöründe tüm paydaşların koordine içinde iyi bir çalışma sergilemesi ile ileriye doğru yol alınabileceğine dikkat çeken Harmancı turist rehberliğin de bu sektör içerisideki önemine vurgu yaptı.
Rehberliğin ancak sevilerek yapılabilecek bir meslek olduğunu kaydeden Harmancı, KITREB’in taleplerine de olumlu yaklaşarak çözüm üreteceklerini de belirtti. Yeni seçilen yönetim kuruluna çalışmalarında başarılar dileyen Başkan Harmancı,21 Şubat Dünya Rehberler Günü etkinliği daveti için de teşekkür etti.

(BRT/MAIL)

Anahtar Kelimeler:
KITREBHarmancı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzcan: BKP Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde,Akıncı’yı destekleme kararı aldı
İzcan: BKP Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde,Akıncı’yı destekleme kararı aldı
KKTC’den bağışlanan karaciğerle sağlığına kavuştu
KKTC’den bağışlanan karaciğerle sağlığına kavuştu
Değirmenlik Belediyesi’nde Faturalar Kiosklardan Ödenebilecek
Değirmenlik Belediyesi’nde Faturalar Kiosklardan Ödenebilecek
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim