Harmancı KKTC Mental Aritmetik Takımı öğrencilerini kabul etti

LTB Başkanı Mehmet Harmancı öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Mental Aritmetik Eğitmeni ve KKTC temsilcisi Belgün Belevi ise yaptığı konuşmada kendilerini kabul ettiği için LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya teşekkür etti.

Belevi KKTC Mental Aritmetik Takımı’nın 6 yarışmacıyla katıldığı, Türkiye Memoriad Mental Aritmetik Şampiyonası’ndan son 4 yılda kazandığı başarılara bir yenisini daha ekleyerek 4 kupa daha aldığını söyledi.

Ankara’da bu yıl 8’incisi düzenlenen şampiyonaya, KKTC’nin yanı sıra Türkiye ve Özbekistan’dan 246 çocuk katıldığını belirten Belevi, KKTC Mental Aritmetik takımı’nın, 3 farklı yaş kategorisinde başarılı sonuçlar alarak ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğini söyledi.

Türkiye Memoriad Mental Aritmetik Şampiyonası’nda, 7 yaş kategorisinde yarışan Milada Çınaroğlu şampiyonluğu kazanırken, genel klasmanda 5. olarak gelecek yıl KKTC’yi olimpiyatlarda temsil etme hakkı elde etti.

Yine 7 yaş kategorisinde bu yıl ilk deneyimlerini gerçekleştiren Su Tanem Konar, Metin Katrin ve Mert Duman, derece elde etmese de, gelecek yıllarda başarı elde edeceklerini ispatladı.

8 yaş kategorisinde de Alisa Türel, geçen yıl elde ettiği başarıyı tekrarlayarak 3’üncü oldu ve kupa almaya hak kazandı. 10 yaş kategorisinde, Sarp Türel ise, şampiyonluğun yanı sıra genel klasmanda 3’üncü olarak yarışmayı çifte kupa ile tamamladı. Aynı zamanda Sarp Türel, adını, Dubai’de düzenlenecek olimpiyat listesine de yazdırmayı başardı.

Dila Bilen dünya klasmanında yine ilk 15’e giren yarışmacıların katılacağı Uluslararası Turkey Open 2019 ayağı, İstanbul’da, 14-15-16 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek ve bu yarışmaya da Sarp Türel ve Milada Çınaroğlu’nun yanı sıra, ismi dünya sıralamasında ilk 10’a girmeyi başaran dünya rekortmeni Dila Bilen temsil edilecek.

(BRT/MAIL)