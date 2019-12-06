Harmancı: Lefkoşa için çok değerli bir eser

Görüşme sırasında Limasol Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler, Limasol Bankası Kültür Yayınları tarafından yayınlanan ve araştırmacı,yazar,arkeolog Tuncer Bağışkan’ın kaleme aldığı “Tarihi Lefkoşa’da Geçmişe Yolculuk” isimli kitabı Başkan Harmancı’ya takdim etti.

Limasol Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler, 2012 yılında kurulan Limasol Bankası Kültür Yayınları’nın Kıbrıs’a ait kültür, sanat, tarih içerikli araştırma ve yazıları yayınlayarak literatüre katkı sağlamayı amaçladığını kaydederek araştırmacı, yazar,arkeolog Tuncer Bağışkan’ın kaleme aldığı “Tarihi Lefkoşa’da Geçmişe Yolculuk” isimli kitabın Kültür Yayınları’nın 3.kitabı olduğunu dile getirdi. Altı bölümden oluşan kitapta Lefkoşa’nın tarihçesi, Lefkoşa’nın tarihi eserleri (Büyükhan, Bandabulya, Vakıf Eserleri, vb.) detaylı bir şekilde ele alındığını,Lefkoşa mahalle ve meydanlarındaki tarihi eserlerin de anlatılığını ve Lefkoşa Müzeleri, Lefkoşa’nın su sistemi ve çeşmelerinin de anlatıldığını kaydeden Kemaler, tamamıyla Lefkoşa’dan bahseden bu eseri Lefkoşa şehrinin idari yöneticisi olan LTB Başkanı’na takdim etmek istediklerini kaydetti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da Limasol Bankası Kültür Yayınları’nın yayınladığı kitaplarla kültür hayatına çok önemli katkılar sunduğunu dile getirerek ülkenin en önemli araştırmacılarından olan ve çok değerli çalışmalar yapan araştırmacı, yazar, arkeolog Tuncer Bağışkan’ın kaleme aldığı “Tarihi Lefkoşa’da Geçmişe Yolculuk” isimli kitabını yayınlamakla kalıcı ve önemli bir işe imza atan Banka yönetimini kutladı. Özellikle Lefkoşa için çok değerli bir kaynak kitabı kaleme alan Tuncer Bağışkan’ı kutlayan Başkan Harmancı böylesi kaynak kitapların toplum için olduğu kadar belediye için de çok önemli birer eser olduğunu kaydetti.

Gelecek yıl tekrardan aktif hale getirecekleri LTB Yayınları altında bü tür değerli çalışmalar yapmayı düşündüklerini vurgulayan Harmancı, bu eserin ingilizce diline çevrilerek basılması için Limasol Bankası ile LTB’nin işbirliği yapmayı kararlaştırdıklarını da sözlerine ekledi.

(BRT/MAIL)