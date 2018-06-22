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Harmancı: “Lefkoşalılar artık aldığı hizmetlerin daha iyisini talep ediyor”

LTB Başkanı ve TDP Belediye Başkan adayıMehmet Harmancı, dört yıl önce göreve gelirken “çöplerimiz toplansın yeter” diyen Lefkoşalıların artık aldığı hizmetlerin daha iyisini talep eder duruma geldiklerini kaydetti.

22 Haziran 2018 Cuma 10:21
Harmancı: “Lefkoşalılar artık aldığı hizmetlerin daha iyisini talep ediyor”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Belediye Başkan adayıMehmet Harmancı, dört yıl önce göreve gelirken “çöplerimiz toplansın yeter” diyen Lefkoşalıların artık aldığı hizmetlerin daha iyisini talep eder duruma geldiklerini kaydetti.

Mehmet Harmancı, belediyeler ve sivil toplum örgütlerinin rekabet çerisinde değil, ortak payda ve ortak fayda anlayışı çerçevesinde, yeşiliyle, temiz çevresi ve havasıyla, daha çağdaş, daha yaşanabilir bir şehir yaratmak için beraber çalışmalarının önemini vurguladı.

Ofisinden verilen bilgiye göre, Mehmet Harmancı, dün öğleden sonraKıbrıs Türk Kadınlar Konseyi ve Çevre Platformu yetkilileriyle bir araya geldi. Harmancı ve Lefkoşa ekibi, Öğretmenler Sitesi ve Ortaköy bölgesinde bildiri dağıtımının ardından Bulgaristan Türkleri Kültür Derneği’ni ziyaret etti.

Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi ziyaretinde, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Lefkoşa’yı nasıl bulduğunu; dört yıllık hizmet ve icraatlarıyla ilgili bilgi vererek anlatan Harmancı, 2018-2022 dönemi için hedeflediği projelerini ve bu projelerin hayata geçirilmesi için sağladıkları kaynakları açıkladı. 

Harmancı, dört yıl önce göreve gelirken “çöplerimizi topla yeter” diyen Lefkoşalıların artık aldığı hizmetlerin daha iyisini talep edebilecek duruma geldiklerini vurguladı ve “Lefkoşa, artık her gün ilerleyecek duruma geldi” diye konuştu.

Çevre Platformu ile olan toplantısında ise Harmancı, ağırlıkla çevreyle ilgili icraatlar ve projeler hakkında açıklamalarda bulundu. 

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“DAHA ÇAĞDAŞ BİR ŞEHİR YARATMAK İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞMALIYIZ”

Dört yıllık görev süresince farklı örgütlerle farklı platformlarda bir araya geldiklerini ve sivil toplum örgütleriyle işbirliğine çok önem verdiğini ifade eden Harmancı, belediyeler ve sivil toplum örgütlerinin rekabet içerisinde değil, ortak payda ve ortak fayda anlayışı çerçevesinde, yeşiliyle, temiz çevresi ve havasıyla, daha çağdaş, daha yaşanabilir bir şehir yaratmak için beraber çalışmalarının önemini vurguladı.

Harmancı, dört yıl boyunca sivrisinekle mücadelede, Haspolat Arıtma Tesisi’nde meydana gelen bir sorunun yarattığı durum dışında asla kimyasal kullanmayıp biyolojik mücadeleyi seçtiğini kaydetti. Harmancı, “kanserin bu kadar yaygın olduğu ülkede, insanların üzerine kimyasal püskürtmek yerine, çok daha ucuz, çok daha etkili ve sağlığa zarar vermeyen biyolojik mücadeleyi seçmemiz ve iyi sonuçlar almamız, bizim için gurur verici” diye konuştu.

Şehit Hüseyin Ruso Caddesi’nin batısında yapmayı planladıkları yeni spor kompleksi ve sosyal aktivite alanı ile LTB 50. Yıl Fidanlığı yanındaki araziye konumlandırılacak olan açık hava kütüphanesi ve parkı, Kanlıdere’nin Rehabilitasyonu Projesi ile ilgili platform üyelerini bilgilendiren Harmancı, ayrıca Haspolat Arıtma Tesisi’ndeki eski havuzların bulunduğu yerde, temiz su havzaları oluştuğunu ve birçok göçmen kuşun buraya geldiğini kaydetti ve yapılacak bir çalışmayla buranın hem Lefkoşalıların dinlenebileceği, hem de araştırmacıların kuş gözlemi yapabileceği bir alan haline gelebileceğini söyledi.

Harmancı Platform’la dört yıl boyunca dayanışma içinde çalıştıklarının altını çizerek “Bu dayanışmayı önümüzdeki dört yıla da taşıyacağız” dedi. 

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