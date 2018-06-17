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Harmancı: “Lefkoşa’yı hep beraber ileriye taşıyacağız”

LTB Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Belediye Başkan adayı Mehmet Harmancı, dün, Göçmenköy’ü ziyaret etti

17 Haziran 2018 Pazar 14:37
Harmancı: “Lefkoşa’yı hep beraber ileriye taşıyacağız”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Belediye Başkan adayı Mehmet Harmancı, dün, Göçmenköy’ü ziyaret etti.

Harmancı’nın seçim bürosundan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Türk Belediyesi Belediye Meclis üyesi adaylarından oluşan Lefkoşa Ekibi’yle Göçmenköy’ü gezen Harmancı, herkesin bayramını kutladı.

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Harmancı, seçime çok az bir zaman kaldığına işaret ederek, “Lefkoşalıların tercihlerini belediyenin üzerinden ağır borç yükünü kaldırandan, belediyede sağlanan sürdürülebilirlikten, istikrardan aydındık, çağdaş, ileriye doğru yürüyüşünü devam ettiren anlayıştan yapacağına yürekten inanıyorum. Şehrimizi içine düşürüldüğü kaostan hep beraber çıkardık. Şimdi onu yine hep beraber hak ettiği noktaya el birliği ile taşıyacağız” dedi.

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lefkoşalı 2018-06-17 15:02:27

Sn.Harmancı kalbimizdesin...

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