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Harmancı: Okullara elimizden gelen desteği vermeye hazırız

Başkan Harmancı STÖ’lerle görüşmelere devam ediyor

30 Ocak 2019 Çarşamba 15:46
Harmancı: Okullara elimizden gelen desteği vermeye hazırız

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, 20 Temmuz Fen Lisesi Okul Aile Birliği, Kütüphaneciler Derneği ile KKTC Erkek Kuaförler Birliği temsilcilerini kabul etti. 

HARMANCI: “OKULLARIMIZA ELİMİZDEN GELEN DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ”

20 Temmuz Fen Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Halil Sedat Dağoğlu’na ziyarette 
okul aile birliği yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti. Dağoğlu, ziyarette LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya okulla ilgili çalışmaları hakkında bilgi verdi. 

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, LTB olarak belediye sınırları içerisindeki tüm okullara ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, 20 Temmuz Fen Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Halil Sedat Dağoğlu ile yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi. 

HARMANCI: “OKUMA ALIŞKANLIĞI GELİŞTİRİLMELİ”

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Osman Soykan başkanlığındaki Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği’nden bir heyet de Başkan Harmancı’ya ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette Dernek Başkanı Soykan, Başkan Harmancı’ya çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı okuma alışkanlığını geliştirmek, kitap sevgisini artırmak, okuyucuların kitaplardan daha çok faydalanmalarını sağlamak ve halkı kütüphanelerin gelişmesi için bilinçlendirmenin önemine işaret eti. Başkan Harmancı ayrıca bu kapsamda gerçekleştirilecek projelere LTB olarak destek vermekten mutluluk duyacaklarını da kaydetti.

BERBERLER VE KUAFÖRLER BİRLİĞİ’NDEN BAŞKAN HARMANCI’YA PLAKET

Başkan Harmancı son olarak KKTC Erkek Berberler ve Kuaförler Birliği heyetini kabul etti. Cemal İnönülü başkanlığındaki KKTC Erkek Berberler ve Kuaförler Birliği’ni kabulde, Başkan Harmancı geçmiş birlik yönetimleriyle olduğu gibi yeni yönetimle de işbirliği içerisinde çalışmayı sürdüreceklerini ve sektörle ilgili konularda birlikte çözümler üretilmesi noktasında birliğin yanında durmaya devam edeceklerini kaydetti. 

KKTC Erkek Berberler ve Kuaförler Birliği Başkanı Cemal İnönülü ise göreve geldikten sonra sektörle ilgili olan bakanlık ve ilgili mercilere ziyaretler düzenlediklerini kaydederek Başkan Harmancı’ya da kendilerini kabul ettiği için teşekkür etti. İnönülü görüşme sonrasında bugüne kadarki destek ve işbirliğinden dolayı Başkan Harmancı’ya Birliğin plaketini de takdim etti.

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LTB Başkanı HarmancıOkullarDestekHaberGündemKıbrıs
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vergi mükellefi 2019-01-30 16:24:13

Önce şu toplanan emlak vergilerinin %15'ni okullara ver de sonra diğer destekleri konuşalım....

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