Harmancı: "Sanayi atıkları sorunu ancak bir sistematik geliştirilerek çözülebilir"

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Belediye Başkan Adayı Mehmet Harmancı, dün öğleden sonra Kıbrıs Türk Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Candan Avunduk ile bir araya geldi. Görüşmede ağırlıklı olarak Sanayi Bölgesi ile ilgili sorunlar ele alındı.

Harmancı, daha önceki ziyaretlerinde de Sanayi Bölgesi’nin sorunlarından kurtulmasının yolunu çok net bir şekilde ifade ettiklerini anımsattı ve “Sanayi bölgesinin sorunlarından kurtulmasının yolunun, özerk sanayi bölgelerinin oluşturulmasından geçtiğini, bununla birlikte de bizimle birlikte hareket etmesi gereken bir merkezi hükümet ve sivil toplum örgütlerinin bulunması gerektiğinin altını çizmiştim” diye konuştu.

Harmancı’nın basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Sanayi Bölgesi’nin, su, kanalizasyon, organize olamama sorunu ve buna bağlı olarak da atık problemi gibi dört ana sorunu olduğuna dikkat çeken Harmancı, kanalizasyon ve su sorununu çözdüklerini kaydetti.

Atık yönetimine herhangi bir belediyenin yetebilmesinin mümkün olmadığına işaret eden Harmancı, “Çünkü belediyeler esasen evsel atıkla ilgili donanıma sahipler. Sanayi atıkları için özel bir sistematiğin gelişmesi gerekiyor. Bunu da ancak Ekonomi Bakanlığı ile birlikte ele alabiliriz” dedi.

Önümüzdeki dönemdeki hedeflerinin, önceki Sanayi Odası yönetimine sundukları formülün hayata geçirilmesi olduğunu da ifade eden Harmancı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Biz, burada alınan katkıların bölgenin temizlenmesi amacıyla kullanılması ve bu temizliğin özel bir şirket tarafından yapılması yönünde bir öneri sunmuştuk. Yeni dönemde de sözümüzün arkasında olmaya devam edecek ve bu çalışmanın ileriye götürülmesinde taraf olacağız. Bunun yanında hükümetlerin de sanayinin organize hale gelmesi için ortaya ciddi bir inisiyatif koyması gerekiyor. Her sanayicimiz Sanayi Bölgesi’nin altyapısının güçlendirilmesi için kira bedellerinin yanında yıllık bir aidat ödemektedir. Burada binin üzerinde tesis olduğu göz önünde bulundurulursa, bu önemli bir rakamdır. Bunun doğru kullanılması durumunda, sanayinin ciddi bir aşamaya geçebileceğine inanıyorum.

Elbette bizim uzun vadeli projelerimizde sanayinin buradan taşınması vardır. Sanayi Bölgesi artık Lefkoşa’ya çok yakınlaşmıştır. Buradaki imar düzenlemelerinin, yeni organize, planlı, tüm altyapısı bitmiş bir sanayinin yaratılmasına imkân sağlayacak bir potansiyele sahip olduğuna inanıyorum. Tabi bunun yanında, anıt ve çevre yoluyla bir bağlantı kurulması da önemlidir. Bunu gerçekleştirebilirsek, herhangi bir problem olmadan burada, alt yapısı tamamlanarak yeni imar ve yeşil alan düzenlemeleriyle hayat bulabilecek bir yer yaratabilir. Yeni sanayiyi de gerçekten planlı organize, atık disiplini olan bir noktaya taşıyabiliriz. Bu bir uzay mühendisliği değil, tamamen siyasi irade, kararlılık, vizyonla mümkün olur. Biz dört yılda dört farklı hükümetle çalıştık. Bu, ülkedeki siyasi istikrarsızlığın her sektöre yansıması demektir. Biz artık uzun soluklu, birlikte çalışabileceğimiz, bakanlar gitse bile kurumsal belleğin, kurumsal hafızanın kaldığı yönetimler istiyoruz ki, yüzlerce kez toplantı yaparak çözüm önerileri ürettiğimiz konuları ilerletebilme fırsatı bulabilelim.”

Harmancı görüşmede, Avunduk’a icraatları ve 2018-2012 döneminde gerçekleştirmeyi hedeflediği projelerle ilgili bilgi de verdi.

Harmancı ve ekibi dünkü ziyaretlerini Marmara Spor Kulübü’nde Lefkoşalılarla sohbet ederek tamamladı.