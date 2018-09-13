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Harmancı: “Süper çocuklara sahip çıkmalıyız”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Türkiye Mental Aritmetik Şampiyonası’nda çok önemli başarılar elde eden Mega Aritmetik Lefkoşa öğrencileri ile eğitimcilerini kabul etti.

13 Eylül 2018 Perşembe 11:04
Harmancı: “Süper çocuklara sahip çıkmalıyız”

Başkan Harmancı kabulde yaptığı konuşmada elde edilen başarının toplumu gururlandırdığını ifade ederek, “Süper çocuklara sahip çıkmalıyız” dedi.

5-12 yaş gruplarının yer aldığı ve ilk 5’in ödüllendirildiği şampiyonada, Milada Çınaroğlu 6 yaş kategorisinde 5’inci gelirken, 7 yaş kategorisinde Alisa Türel 3’üncü olma başarısı gösterdi.

Sarp Türel 9 yaş kategorisinde 2’inci olmayı başarırken, 11 yaş kategorisinde Dila Bilen birincilik elde etti ve genel klasmanda da Türkiye şampiyonu olarak çifte başarı yakaladı.

Dila Bilen yrıca rekor denemesinde 0.30 milisaniye geçiş hızı ile 250 rakamı toplayarak Türkiye ve Dünya Rekorunu kırarak Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru hakkını elde etti. Dila Bilen ve Sarp Türel genel klasmanda ilk 16’ya girme başarılarından ötürü 1-2 Aralık tarihlerinde yapılacak şampiyonaya da katılma hakkını kazandılar.

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LTBMehmet HarmancıTürkiye Mental Aritmetik ŞampiyonasıMega Aritmetik Lefkoşa öğrencileriGündemKıbrıs
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