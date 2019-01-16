Harmancı: “Taşma beklentimiz yok, dere dolu dolu akıyor”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, güneydeki bölümünde taşmalar yaşanan Kanlıdere’nin kuzeydeki bölümündeki su seviyesinin şu anda kritik noktada olmadığını söyledi.
Harmancı, derenin taşması beklentisi olmadığını ifade etti.
“İki saat önce daha kritikti, şu anda kritik noktada değiliz. Taşma beklentim yok” diyen Harmancı, derenin önünü tıkayan şeylerin giderildiğini ve akışın normal olduğunu kaydetti.
Mehmet Harmancı, aşırı yağış nedeniyle Lefkoşa’da ciddi bir problem yaşanmadığını ancak karşılaşılan bazı sıkıntıların da giderildiğini, ekiplerin gerekli çalışmaları yaptığını söyledi.