Harmancı: Ülkemizde özel gereksinimli bireylerin en büyük ihtiyacı taşımacılık

Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabından, özel gereksinimli bireylerin en büyük ihtiyacı olan taşımacılık konusunda yapılan hizmetleri açıkladı. Harmancı "Ülkemizde özel gereksinimli bireylerin en büyük ihtiyacı olan taşımacılık konusunda ayda 2000’e yakın özel gereksinimli bireyimize ücretsiz ulaşım hizmeti veriyoruz" ifadelerini kullandı.

İşte Harmancı'nın açıklaması...

Bu aracı neredeyse hurdaya çıkmak üzereyken bulduk ve resimlerde gördüğünüz noktaya getirdik, ülkemizde özel gereksinimli bireylerin en büyük ihtiyacı olan taşımacılık konusunda ayda 2000’e yakın özel gereksinimli bireyimize ücretsiz ulaşım hizmeti veriyoruz.

Bu araç bakımsızlıktan dökülüyordu ve bize tamir edilemez dendi biz de tamir edersek alabilir miyiz dedik? Ustalarımız da beni yanıltmadı...

Gönlü güzel, fikri güzel, başını yastığa koyduğunda huzur içinde uyuyan insanlara çok güzel bir hafta dilerim...