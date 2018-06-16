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Harmancı ve ekibi Lefkoşa'yı gezdi

LTB Başkanı ve TDP Belediye Başkan adayı Mehmet Harmancı: “Yeni dönemde de aynı gayret ve kararlılıkla göreve devam”

16 Haziran 2018 Cumartesi 16:43
Harmancı ve ekibi Lefkoşa'yı gezdi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Belediye Başkan adayı Mehmet Harmancı, bayramın ikinci günü olan bugün de Lefkoşalılarla bir araya geldi. 

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Harmancı’nın basın bürosunun açıklamasına göre, beraberindeki Lefkoşa ekibiyle seçim kampanyası boyunca, sivil toplum örgütleri, sendikalar, devlet daireleri ve okulları ziyaret ederek 4 yıllık görev süresince verilen hizmetleri, tamamlanan, devam eden ve 2018-2022 dönemine yönelik projelerini Lefkoşalılara aktaran Harmancı, bunun yanında mahalle ve yerleşim birimlerini de gezerek Lefkoşalılarla buluşmaya ve bayramlarını kutlamaya devam ediyor. 

Bayramın ikinci gününde gezilerine Yediler Mahallesi’nden başlayan Mehmet Harmancı ve Lefkoşa ekibi, Arasta’daki kısa molanın ardından Lefkoşa’daki gezisine devam etti.  

Gerek sokaklardaki ve kafelerdeki gerekse evlerindeki Lefkoşalılarla selamlaşarak onların bayramlarını kutlayan Harmancı, herkese esenlik, huzur ve mutluluk dilerken 24 Haziran’dan sonra da bugüne kadar gösterdiği aynı gayret ve kararlılıkla görevine devam edeceğini vurguladı.

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